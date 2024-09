Transforma tu armario: descubre cómo organizar tu ropa como una profesional

Organizar tu ropa como una profesional puede cambiarte la vida, podrás transformar tu armario y a ti misma. Uno de los elementos que nos preocupa especialmente en estos tiempos que corren, es en el temido cambio de armario al que nos enfrentamos. Habrá llegado el momento de poner en marcha una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Mantener todo en orden es algo que quizás no esperaríamos, pero con un poco de ayuda todo es posible.

Es cuestión de dejarnos guiar por esos profesionales que acabarán siendo los que nos acompañen en estos días en los que debemos apostar por una casa más ordenada y un armario en perfecto orden. Nuestra ropa se merece toda la atención posible, especialmente si lo que deseamos es que todo quede perfectamente organizado de la mejor manera posible. Pero, también queremos ser capaces de vestirnos por las mañanas con el mínimo tiempo posible. Encontrar aquello que queremos y mantener las prendas es orden, es algo mucho más sencillo de lo que parece.

Tu armario se puede transformar por completo

Ha llegado el momento de ponerse manos a la obra con una serie de detalles que son fundamentales y que quizás hasta ahora no tenías en cuenta. Llega la tarea de poner todo en orden, empezando por un armario para el que debemos prepararnos, nuestra ropa estará mejor ordenada y podremos encontrarla a la velocidad de la luz.

El cambio de armario representa una nueva oportunidad. Una manera de hacer posible lo imposible, de la mano de una serie de detalles que son los que marcarán la diferencia. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que podremos colocar toda la ropa en orden en perfectas condiciones.

La ropa es nuestra carta de presentación, al igual que nosotros, también cambia con el paso del tiempo y puede llegar a ser un elemento que nos dice mucho de nosotros mismos. Con la ayuda de determinados elementos podemos empezar a crear un armario de ensueño.

Las prendas son las que acompañan a nuestro tiempo y momentos determinados. No podemos usarlas más de un cierto tiempo, nos guste o no, aunque no nos demos cuanta, cambiamos mucho. Los días, semanas, meses y años pasan tan rápidamente que quizás no somos conscientes de la cantidad de prendas que acabamos acumulando.

Descubre cómo organizar tu ropa como una profesional

La manera de organizar nuestra ropa marcará el tipo de armario que debemos tener, según las expertas, la ropa formal se coloca siempre en perchas. Por lo que, si tu trabajo requiere ropa formal, tendrás que tener más barras de perchas. Puedes colocar dos alturas para poder ir colocando las blazer y camisas arriba y los pantalones o faldas abajo.

De esta manera conseguiremos darle a nuestro día a día un orden masivo, pero cuidado, puede que tengamos una apartado informal o unas piezas informales que son las que nos ponemos al llegar a casa. Ten siempre unas baldas en las que ir apilando los jerseys, las sudaderas o las camisetas.

También es destacable el buen uso de los cajones, debemos poner algunos pero sin pasarnos. Lo mejor, es disponer de una cajonera en la que ir poniendo nuestra ropa interior, calcetines o ropa de estar por casa, de esta manera la podremos localizar a primera vista.

El siguiente truco tiene que ver con el color. Para encontrar mejor las prendas, busca una organización a base de colores. De esta manera podrás ir encontrando las prendas que quieres en ese momento o determinar qué piezas son las que necesitas en este momento. El color dice mucho de nuestro estado de ánimo, algo que quizás hasta ahora no sabíamos que podría ser una realidad.

Menor cantidad y más calidad, no es necesario que tengas 10 pantalones de chándal si solo vas 2 veces a la semana al gimnasio. Es preferible que optes por las prendas justas para tus días. De esta manera conseguirás todo aquello que te propongas a una menor velocidad.

Al final de lo que se trata es de tener el armario organizado y eso quiere decir no acumular prendas. Si lo hemos hecho bien, cada semana lavaremos las mismas prendas o casi las mismas. Para dar salida a todas las que tenemos en nuestra casa. De esta forma conseguiremos tener un armario en plena forma sin necesidad de nada más que de ir colocando las piezas en el mismo lugar.

No olvides ser constante, a la hora de quitar y poner las prendas. Será una manera de poder obtener aquello que necesitas, tenerlo todo bajo control. Si un día te despistas, no dudes en volver a colocarlo todo en su sitio para que esté siguiendo su debido orden y nada se escape de tu control.