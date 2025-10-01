Tíralos inmediatamente: aviso urgente de los expertos por esto que todos tenemos en la cocina

Aviso urgente de los expertos por esto que todos tenemos en la cocina, unos utensilios que no son del todo seguros. Es importante eliminar cualquier elemento que pueda ser contaminante de nuestra cocina. Especialmente si estamos ante una serie de detalles que pueden ser los que marquen una diferencia importante en todos los sentidos. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para mantener nuestra casa libre de estos elementos que en los últimos tiempos se ha instalado a pasos agigantados.

Nunca antes, ninguna generación, ha estado tan expuesta al plástico. Está presente en todos los elementos de nuestro entorno y acabará siendo uno de lo que nos acompañará en todos los sentidos. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en la manera en la que podremos ponerlo en práctica de una forma o de otra. Este aviso urgente de los expertos por esto que todos tenemos en la cocina nos debe hacer reaccionar a tiempo.

Será mejor que revisemos lo que tenemos en la cocina

Viajamos en el tiempo, nos trasladamos a casa de las abuelas, las que habían vivido la guerra o la postguerra. No había plástico en sus cocinas, eran libres de este tipo de elemento que hemos incorporado de forma increíble a nuestro día a día. Casi todo, tiene plástico, siendo algo que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no nos haga reaccionar.

Es hora de que tengamos muy presente el tipo de elemento que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado y que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Son tiempos de ver qué tenemos y qué nos sirve mejor o no. Los utensilios de plástico han acabado siendo unos elementos que hasta la fecha no sabíamos cómo podían interactuar con nuestra salud.

Somos la primera generación que ha estado expuesta a tales cantidades de plástico. Por lo que, será mejor que estemos preparados para afrontar algunos cambios que hasta el momento no habíamos ni esperado. Los estudios sobre estos plásticos que tenemos en la cocina pueden llegar a ser los que nos acompañen en estos días.

La salud es lo más importante y para evitar determinados tóxicos que ingerimos directamente, nada mejor que deshacerse de estos utensilios de plástico negro que se ha demostrado que son perjudiciales.

Aviso urgente de los expertos por los que todos tenemos en la cocina

Los utensilios de plástico negro que tenemos en la cocina pueden acabar suponiendo un problema. Especialmente si tenemos en cuenta que estamos ante un elemento que puede acabar siendo el que marque un antes y un después en este proceso para el que debemos estar preparados.

Tal y como explica en este artículo publicado en la revista science direct: «Los retardantes de llama bromados (BFR) y los retardantes de llama organofosforados (OPFR) se utilizan comúnmente en productos eléctricos y electrónicos en altas concentraciones para prevenir o retardar el fuego. Los problemas de salud relacionados con los retardantes de llama (FR) incluyen carcinogenicidad, alteración endocrina, neurotoxicidad y toxicidad reproductiva y del desarrollo. A nivel mundial, la falta de transparencia relacionada con las sustancias químicas en los productos y las restricciones limitadas en el uso de FR en la electrónica han llevado al uso y la difusión generalizados de FR nocivos. A pesar de la falta de transparencia y las restricciones, los plásticos de los productos electrónicos a menudo se reciclan y se pueden incorporar en artículos domésticos que no requieren retardantes de llama, lo que resulta en una exposición potencialmente alta e innecesaria. Este estudio buscó determinar si los productos domésticos de plástico negro vendidos en el mercado estadounidense contenían FR emergentes y gradualmente eliminados y si el tipo de polímero era predictivo de contaminación. Se analizaron 203 productos en busca de bromo (Br) y productos que contenían >50 ppm de Br en busca de BFR, OPFR y polímeros plásticos (por ejemplo, acrilonitrilo butadieno estireno, poliestireno de alto impacto, polipropileno). Se encontraron FR en el 85 % de los productos analizados, con concentraciones totales de FR que alcanzaron los 22 800 mg/kg. Los FR detectados incluyen el compuesto restringido deca-BDE, que se utilizó ampliamente en carcasas de productos electrónicos, así como sus sustitutos decabromodifenil etano (DBDPE) y 2,4,6-Tris(2,4,6-tribromofenoxi)-1,3,5-triazina (TBPP-TAZ) junto con el compuesto asociado 2,4,6-tribromofenol (2,4,6-TBP), detectado recientemente en la leche materna. Los plásticos que se utilizan habitualmente en productos electrónicos (a base de estireno) contenían niveles significativamente más altos de retardantes de llama que los plásticos que se utilizan con menos frecuencia en productos electrónicos (polipropileno y nailon). La estimación de la exposición al BDE-209 a partir de utensilios de cocina contaminados indicó que los usuarios tendrían una ingesta media de 34.700 ng/día, lo que supera las estimaciones de ingesta a partir del polvo y la dieta. La detección de retardantes de llama en productos domésticos recolectados indica que el reciclaje, sin la transparencia y las restricciones necesarias para garantizar la seguridad, está dando lugar a una exposición inesperada a retardantes de llama tóxicos en artículos domésticos».