La teoría del carrito de la compra ya es viral: así dejarás en evidencia a una mala persona

¿Crees que eres una buena persona? Aunque parezca una pregunta muy sencilla de responder, lo cierto es que se trata de una cuestión de lo más compleja. Hay determinados gestos diarios que pueden delatar que tienes una percepción errónea de ti mismo. Un ejemplo muy claro es la teoría del carrito de la compra, que en los últimos días se ha hecho viral en redes sociales.

La teoría del carrito la compra

Todo comenzó con una publicación del usuario @oposipaw en Twitter, la cual acumula más de 160.000 ‘likes’. En ella, el autor señala que alucina cuando se fija en el lugar en el que los clientes dejan los carros de la compra cuando van al supermercado. Y, para probarlo, comparte dos imágenes, una en la que se ve el estado del parking del establecimiento y otra en la que se explica la teoría del carrito de la compra.

Asegura que devolverlo al punto designago es algo muy sencillo, pero en ningún caso obligatorio. Por lo tanto, se trata de «una prueba de fuego», ya quien deja el carrito en su lugar lo hace única y exclusivamente porque considera que es lo correcto.

Cada vez que voy a comprar y veo esto, me acuerdo de la teoría de los carritos del súper y alucino un poquito más. pic.twitter.com/7yrUxnccqI — Paula la del BOGC (@oposipaw) January 7, 2023

Si traducimos el texto de la segunda imagen, que está en inglés, dice lo siguiente: «El carrito de la compra es la última prueba de fuego para saber si una persona es capaz de gobernarse a sí misma. Devolver el carrito de la compra es una tarea fácil, cómoda y que todos reconocemos como correcta y apropiada. Devolver el carrito de la compra es objetivamente correcto. No hay situaciones distintas a las emergencias extremas en las que una persona no puede devolver su carrito. Simultáneamente, no es ilegal abandonar su carrito. Por lo tanto, el carrito de la compra se presenta como el ejemplo máximo de si una persona hará lo correcto sin verse obligado a hacerlo».

Continúa: «Nadie lo castigará por no devolver el carrito de la compra, nadie lo multará ni lo matará por no hacerlo. Debe devolver el carrito por la bondad de su propio corazón. Debe devolver el carrito porque es lo correcto».

Y finaliza: «Una persona que es uncapaz de hacer esto no es mejor que un animal, un salvaje absoluto al que solo se le puede obligar a hacer lo correcto amenazándolo con una ley y la fuerza que la respalda. El carrito de la compra es lo que determina si una persona es un buen miembro de la sociedad».