Un taladro de Lidl consigue hacer girar el London Eye batiendo un récord mundial nunca visto

El refrán cuenta que las pequeñas cosas son las que mueven el mundo, y en este caso en particular, la cadena de supermercados alemana Lidl ha decidido trasladarlo a la práctica. Con motivo de una campaña de conmemoración del 30 aniversario de su marca de bricolaje Parkside, la empresa quiso demostrar hasta dónde es capaz de llegar la potencia de sus productos, logrando romper un récord mundial nunca antes visto al lograr girar el London Eye con un taladro.

La campaña publicitaria tuvo mucho éxito en redes debido a la epicidad del acto acometido. Mucha gente tachaba de imposible esta idea antes de llevarla a la práctica, pero con un estudio de la ingeniería de movimiento de la gigantesca noria descubrieron que cabía la posibilidad de que esto pudiese ser viable.

Una estrategia de marketing nunca antes vista

Gracias a la campaña publicitaria, denominada «LA ROTACIÓN», Lidl ha conseguido elevar su marca de bricolaje al siguiente nivel. Los encargados de marketing de la empresa tenían claro que, para demostrarle al mundo la calidad de sus productos, necesitaban hacer algo que impresionase a propios y ajenos.

Es entonces cuando decidieron intentar una locura e intentar mover el London Eye con uno de sus taladros eléctricos para accionar la bomba hidráulica de la noria. Esta hazaña se llevó a cabo en colaboración con expertos de la Universidad Técnica de Darmstadt.

Una vuelta de récord mundial

Para lograr vibrar la atracción turística, se utilizó el taladro para accionar la bomba hidráulica ubicada en la base de la noria, que a su vez activaba el cabestrante. El experimento resultó ser todo un éxito, siendo galardonado con un Récord Guinness. La noria de 135 metros de altura es la segunda más alta de Europa, sólo superada por el Sol de Moscú, que cuenta con 140 metros de altura.

Un gigante que para ser movido necesita una carga en movimiento de 2100 toneladas, algo nunca antes provocado por un taladro eléctrico. El producto puede ser adquirido a través de la web y en tiendas físicas de Lidl, por un precio de 56 €.