Stephen King, escritor: «El talento es más barato que la sal de mesa; lo que separa al individuo con talento del exitoso es el trabajo duro»
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Stephen King es uno de los escritores estadounidenses más reconocidos de las últimas décadas y ha desarrollado su obra principalmente dentro de géneros como el terror, la ficción sobrenatural, el misterio, la ciencia ficción y la literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 500 millones de ejemplares en todo el mundo y muchos de ellos se han adaptado al cine o la televisión, como «Carrie». A lo largo de su carrera ha publicado 66 novelas, además de 12 colecciones de relatos y novelas cortas, siete libros de no ficción y otras obras, entre ellas un guion cinematográfico.
A lo largo de su extensa carrera, King ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo literario. Entre ellos figuran trece premios Bram Stoker, siete premios British Fantasy, cinco premios Locus, cuatro premios Mundial de Fantasía, dos premios Edgar y un premio Hugo, además de un premio O. Henry.
«El talento es más barato que la sal de mesa; lo que separa al individuo con talento del exitoso es el trabajo duro»
Una de sus frases más conocidas resume precisamente esta forma de entender el éxito: «El talento es más barato que la sal de mesa; lo que separa al individuo con talento del exitoso es el trabajo duro». Para Stephen King, una persona puede contar con unas capacidades extraordinarias, pero si no las desarrolla mediante constancia, esfuerzo y disciplina, difícilmente alcanzará sus. objetivos
El propio recorrido de Stephen King sirve para entender el sentido de esta cita. Antes de convertirse en un escritor reconocido a nivel internacional, tuvo que enfrentarse a numerosos obstáculos. Durante buena parte de su trayectoria, fue menospreciado por algunos críticos y sectores académicos, que consideraban que su literatura era excesivamente comercial. Sin embargo, desde la década de 1990 su obra comenzó a recibir una mayor atención gracias a su capacidad para construir historias, desarrollar personajes memorables y explorar los miedos más profundos de los lectores.
Esta reflexión también permite diferenciar entre potencial y éxito. Una persona puede tener muchas cualidades y, sin embargo, quedarse en el terreno de las posibilidades si nunca transforma esas capacidades en acción. Por el contrario, alguien que quizá no destaque inicialmente puede mejorar de manera considerable gracias a la práctica constante.
En definitiva, el talento puede ser un buen comienzo, pero es el trabajo constante el que termina construyendo el camino hacia el éxito.
Las mejores frases de Stephen King
- «El momento más espantoso es siempre justo antes de empezar»
- «Los libros son el entretenimiento perfecto: no hay publicidad, no hay baterías, horas de disfrute para cada dólar gastado»
- «La confianza de los inocentes es la herramienta más útil del mentiroso»
- «Los monstruos son reales y los fantasmas son reales también. Viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan»
- «Si no tienes tiempo para leer, no tienes el tiempo o herramientas para escribir»
- «La vida es como una rueda. Tarde o temprano, siempre vuelve al punto donde comenzaste de nuevo»
- «Inventamos horrores para ayudarnos a enfrentar los reales»
- «No hay nada de malo en esperar lo mejor, siempre y cuando estés preparado para lo peor»
- «Puedes, deberías, y si eres lo suficientemente valiente para empezar, lo harás»
- «La ira es la emoción más inútil, destructiva para la mente y dañina para el corazón»
- «Los buenos libros no renuncian a todos sus secretos a la vez»
- «La ficción es la verdad dentro de la mentira»
- «El que habla sin un oído atento es mudo»
- «El éxito viene determinado no solo por el talento, sino también por el esfuerzo»
- «La esperanza es una cosa buena, quizá la mejor de todas, y las cosas buenas nunca mueren»
- «No me interesa la credibilidad, sino la libertad, y he descubierto que escribir puede proporcionarla»
- «Cada vida tiene su propia imitación de la inmortalidad»
- «Si no controlas tu genio, tu genio te controlará a ti»
- «El camino al infierno está pavimentado con adverbios»
- «El pesar auténtico es tan escaso como el amor auténtico»
- «No es una hoja de papel lo que hace a un hombre. Ni la cárcel lo que le deshace»
- «Cuando encuentras algo en lo que eres realmente talentoso, haces esa cosa hasta que tus dedos sangren o tus ojos salgan expulsados de tu cabeza»
- «Cuando todo lo demás falla, renuncia y ve a la biblioteca»
- «No hay ganancia sin riesgo, quizás no hay riesgo sin amor»
- «A veces, las brasas son mejores que la fogata»
- «Nos engañamos tanto que podríamos hacerlo de por vida»
- «No me interesa la credibilidad, sino la libertad, y he descubierto que escribir puede proporcionarla»
- «Los poemas se pierden con gran facilidad bajo los sofás, lo cual sin duda es uno de sus encantos»
- «Lo que nos gusta pensar sobre nosotros mismos y lo que realmente somos raramente tienen mucho en común»
- «Si ser un niño trata de aprender a vivir, entonces ser un adulto trata de aprender a morir»