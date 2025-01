Soy abogado y esto es lo que tienes que decir si te llama un número con este prefijo

Un número con este prefijo puede acabar siendo el detalle que se convierta en una estafa que podría haberse evitado y que nos afecta a todos. Estamos ante un elemento que puede acabar siendo un problema para muchos, todos podemos caer ante una estafa que puede convertirse en viral o en una de las más comunes en estos tiempos que corren. Las estafas están en el orden del día, sobre todo si tenemos en cuenta el momento que vivimos y que puede ser clave para poder afrontar una situación de relativa inestabilidad.

Cada euro cuenta y en especial si tenemos en cuenta los detalles que pueden hacer que un cambio significativo acabe estando presente. Es hora de apostar claramente por los consejos de aquellos expertos que están siempre pendientes de los detalles de este tipo. Cometemos un grave error contestando a las llamadas con un prefijo en concreto de una manera que quizás nos sorprenderá. Es hora de intentar hacerlo tal y como dice este abogado con la mirada puesta a una posible estafa, aunque podemos recibir llamadas con un prefijo en concreto, llega un momento en el que debemos empezar a sospechar.

Cuidado con este prefijo

Los números 621 son los que pueden resultar sospechosos. Un abogado que se ha convertido en viral en redes sociales es el encargado de alejarnos de todo mal, especialmente si tenemos en cuenta lo que hacemos de forma reiterada que puede costarnos más de un dolor de cabeza de forma inesperada.

Es el momento de estar especialmente pendiente de lo que contestamos a las llamadas que nos suelen hacer. Es importante estar pendiente de lo que hacemos con nuestro teléfono ya que puede ser el elemento que nos haga estar muy pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor.

Tendremos que estar pendientes de lo que pasa con este tipo de llamadas que pueden acabar siendo las culpables de más de un problema. La llamada estafa del teléfono está causando estragos y no es de extrañar que estemos muy pendientes de lo que acaba suponiendo esta manera de actuar.

Partiendo de la base de que todo el mundo tiene teléfono y que lo normal al ver un número que no conocemos es contestar, las consecuencias pueden acabar siendo muy diferentes de lo que esperaríamos. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar.

Esto es lo que tienes que decir si te llaman de este teléfono

La OCU ha dado con algunos datos que pueden aclararnos una serie de detalles que acabarán siendo claves y que en realidad nos pueden afectar más de lo que esperaríamos. Es hora de dejar de contestar las palabras de esta forma y hacerlo de tal manera que nos evitaremos más de un susto.

Los expertos de la OCU explican en su blog: «En la primera, la víctima recibe una llamada y cuando contesta con “si”, nadie responde al otro lado… hasta que salta una locución grabada avisando de que queda formalizada la contratación de un servicio por un importe de x euros. Rápidamente el usuario devuelve la llamada a ese número, donde le atienden y le piden ciertos datos para cancelar ese servicio (que puede ser un seguro del banco, un servicio premium de Amazon, cualquier cosa), pero en realidad están “robando” sus datos. Desde el número de cuenta bancaria, a la cuenta de Amazon o el teléfono… con esa información, ya tienen tus datos.

Aún hay otra modalidad de llamada con el Sí como protagonista: simplemente el estafador realiza una llamada a la víctima suplantando la identidad de cualquier entidad (servicio de gas, banco, luz…) y le va haciendo preguntas hasta que contesta “sí” en alguna de ellas. Ya ha grabado la conversación, incluida tu voz diciendo sí, y con eso puede intentar darse de alta en tu nombre en algún servicio».

También nos dan algunos datos para evitar esta estafa que puede llegar a ser especialmente significativa: «No devuelvas nunca la llamada al número “misterioso”. Si quieres llamar para asegurarte de que no has contratado por descuido un servicio, busca el número y llama directamente. Nuestra recomendación es que ante cualquier llamada sospechosa, en la que no se han identificado, te llaman de un servicio que no has contratado, etc. cuelgues cuanto antes, y desde luego, no les des ninguna información, por inocente que parezca».

Debemos también tener en cuenta, según estos expertos que ante cualquier sospecha de haber picado ante esta estafa debemos estar preparados para evitar estas estafas. Lo conseguiremos de la mano de una serie de detalles que serán fundamentales: