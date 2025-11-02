El secreto que pocos saben, ¿existieron realmente Romeo y Julieta?

Romeo y Julieta son un referente del amor romántico, gracias a la obra de Shakespeare descubrimos esta relación hecha teatro y película. La realidad es que son muchos los jóvenes que no dudan en sentirse identificados con esta pareja que quizás no podemos encontrar en la historia que tenemos por delante y que puede ser esencial. Sin duda alguna, existe un secreto que rodea a este amor escondido y prohibido que puede que realmente no se acerque a una serie de elementos que los hacen reales.

Pocos saben este secreto

¿Existieron realmente Romeo y Julieta?

El profesor viajero desde su blog nos explica que: «Estamos en 1517, en la villa da Porto de Montorso Vicentino, desde donde se divisan los castillos que ahora llamamos de Romeo y Julieta. Luigi da Porto – el Romeo de verdad – ha pasado los últimos seis años medio parapléjico por la herida de guerra que recibió en 1511. En estos años ha dedicado su vida a recuperar su salud y a su querida Lucina – la Julieta de verdad – quien decidió abandonarlo al quedarse tullido y se casó con otro pariente con el que llegó a tener dos hijos. Luigi sufre las heridas del corazón tanto como las de la guerra, solo encuentra consuelo en la escritura. Así en la villa de familia, con la vista de los castillos medievales y con los recuerdos del amor por Lucina, Luigi escribe la Historia novelablemente escrita de dos nobles amantes, con su piadosa muerte acaecida en la ciudad de Verona durante la época del señor Bartolomeo dalla Scala».

Siguiendo con la misma explicación: «Es aquí que la historia de Luigi y Lucina se transforma en la novela de Romeo y Julieta. Es Luigi da Porto quien construye la novela basándose en su propia historia de amor con Lucina. Historia que tiene lugar en el Friuli de principios de siglo donde se suceden las batallas y escaramuzas entre los soldados de la Serenissima y el Imperio. Allí es donde Luigi da Porto es destinado como capitán de caballería. Y allí es donde conoce a Lucina. El encuentro fue exactamente el 26 de febrero de 1511, el jueves de carnaval – tal y como nos cuenta en su Historia de Romeo y Julieta y tal y como Shakespeare adapta la suya setenta y cinco años más tarde – es la noche en la que nace el amor entre Luigi y Lucina, pero también es la noche de las luchas entre las dos familias nobles de la zona, los Savorgnan del Monte – Montecchi en la novela – y los Savorgnan de la Torre – Cappelletti en la novela – que aprovechan la insurrección campesina para hacerse con el poder. Curiosa es la elección del nombre para las dos familias. El más evidente es quizás el de los Montecchi – hay que recordar que Luigi da Porto escribe la novela en su villa de Montorso Vicentino delante de los castillos de Montecchio Maggiore, de aquí el nombre, Montecchio – Montecchi».