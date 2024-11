Revisa bien si has buscado esto en Google: tu dinero puede estar en peligro

Tu dinero puede estar en peligro si has realizado determinadas búsquedas en Google durante estos días. Los hackers no dudan en darnos una serie de pistas sobre lo que debemos empezar a tener en cuenta. Estamos ante una situación que puede ser cambiante y peligrosa, especialmente si nos fijamos en todo lo que está por llegar. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos puede pasar con una simple búsqueda de Google.

Los expertos en ciberseguridad no dudan en darnos algunas claves principales de una situación que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Todos usamos Google para poder empezar a crear una serie de detalles que son los que marcarán un antes y un después. Los expertos no dudan en darnos algunas pistas de lo que nos puede estar esperando. Es la hora de apostar claramente por algunos detalles que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Son días de ver llegar algunas situaciones que son fundamentales y que debemos empezar a visualizar. Tu dinero puede estar en peligro si usas unas palabras clave al buscar en Google.

Tu dinero puede estar en peligro

Todo el mundo está pendiente de los dispositivos. Estamos muy pendientes de algunos detalles que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. El teléfono se ha convertido en la herramienta que usamos para todo, esa que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días, que quizás no podemos proteger como deberíamos.

También tendemos a usar un tipo de buscador para todo. Google ha acabado siendo lo que realmente puede acabar generando más expectativas. Especialmente si tenemos en cuenta la manera en la que apostamos claramente por este tipo de herramienta de búsqueda que realmente puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Tenemos que empezar a pensar en todo lo que nos está esperando.

Son días en los que tendremos que afrontar un destacado cambio que se convertirá en esencial. Vigilar las búsquedas que hacemos y las formas en las que nos centramos en unas palabras que pueden tener trampa. Los ciberdelincuentes aprovechan determinadas búsquedas para poner en las primeras posiciones sus páginas falsas.

Puedes pensar que estás comprando en una tienda online convencional, aunque en realidad, te están robando tus datos y quizás el dinero de tu cuenta corriente.

Revisa bien si has buscado esto en Google

Desde los expertos en seguridad McAfee nos descubren un tipo de robo de datos que quizás nos acabe sorprendiendo y que acabe siendo uno de los más peligrosos que existen. Especialmente porque todos usamos un buscador, Google, que puede darnos determinadas respuestas a algunos elementos, pero también dolores de cabeza.

Estos profesionales de la ciberseguridad no tienen ninguna duda de lo que nos está esperando: «El envenenamiento SEO (“SEO poisoning”) es una forma de ataque cibernético en la que los delincuentes manipulan los resultados de los motores de búsqueda para dirigir a los usuarios a sitios web maliciosos. Utilizan técnicas de optimización de motores de búsqueda (SEO) para posicionar estos sitios web en los primeros resultados de búsqueda, engañando a los usuarios para que hagan clic en ellos. Los ciberdelincuentes utilizan diversas técnicas para lograr esto, como la creación de contenido falso o la inserción de enlaces maliciosos en sitios web legítimos. Estos enlaces pueden redirigir a los usuarios a sitios web que contienen malware, phishing o contenido fraudulento».

Las cosas de este problema están muy claras para estos profesionales que no dudan en mostrar todos los problemas que llegan de este elemento. Según McAfee el envenenamiento SEO puede tener diversas causas, pero generalmente está relacionado con la falta de seguridad en los sitios web y la falta de conciencia por parte de los usuarios. Algunas de las causas más comunes incluyen:

Falta de actualizaciones de seguridad: los sitios web desactualizados son más vulnerables a los ataques de envenenamiento SEO.

Descuido en la configuración de permisos: los permisos incorrectamente configurados pueden permitir a los maleantes manipular el contenido de un sitio web.

Falta de educación sobre seguridad digital: los usuarios que no están familiarizados con las técnicas de envenenamiento SEO son más propensos a caer en estas trampas.

También nos da algunos detalles que pueden hacernos reaccionar a tiempo y evitar que este problema acabe siendo mucho peor.

Mantener los sitios web actualizados: asegurarse de que los sitios web estén siempre actualizados con las últimas versiones de software y parches de seguridad.