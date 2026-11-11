La reflexión vital de Soichiro Honda, fundador de Honda: «El éxito representa el 1% de tu trabajo y es el resultado del otro 99% que llamamos fracaso»

Soichiro Honda, fundador de Honda Motor Company, dejó una reflexión sobre el éxito que sigue teniendo vigencia décadas después de su muerte. «El éxito representa el 1% de tu trabajo y es el resultado del otro 99% que llamamos fracaso». Una frase que resume su particular manera de entender el emprendimiento y que está estrechamente relacionada con su propia trayectoria. Antes de convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la industria del motor, tuvo que enfrentarse a numerosos obstáculos, equivocaciones y decisiones empresariales que pusieron a prueba su capacidad para seguir adelante.

Una infancia marcada por la pasión por la mecánica

Soichiro Honda nació el 17 de noviembre de 1906 en Komyo, una localidad de la actual ciudad japonesa de Hamamatsu. Era hijo de un herrero y creció familiarizado con las herramientas, las bicicletas y los mecanismos. Desde pequeño sintió una enorme curiosidad por los motores y, con apenas 15 años, se trasladó a Tokio para comenzar a trabajar como aprendiz en Art Shokai, un taller de reparación de automóviles.

Aquella experiencia fue determinante para su futuro. Durante años aprendió el funcionamiento de los vehículos desde dentro y desarrolló una habilidad especial para encontrar soluciones técnicas. En 1928 regresó a Hamamatsu para abrir una sucursal del taller y, posteriormente, decidió dar el salto a la fabricación de componentes. En 1936 fundó Tokai Seiki, una empresa especializada en anillos de pistón, aunque sus primeros intentos estuvieron lejos de salir como esperaba. ￼

Los fracasos que estuvieron detrás de Honda

Uno de los episodios que mejor explica su filosofía fue precisamente el desarrollo de aquellos anillos de pistón. Sus primeros productos no cumplían los requisitos de calidad exigidos y llegó a quedarse sin recursos para continuar. Lejos de abandonar, comprendió que necesitaba ampliar sus conocimientos y comenzó a asistir a clases nocturnas de metalurgia en una escuela técnica de Hamamatsu.

La Segunda Guerra Mundial también golpeó sus proyectos industriales. Después de vender sus participaciones en el negocio anterior, Honda decidió comenzar de nuevo. En septiembre de 1946 creó el Honda Technical Research Institute, donde experimentó con pequeños motores que podían adaptarse a bicicletas. Dos años después, el 24 de septiembre de 1948, fundó oficialmente Honda Motor Co. junto a Takeo Fujisawa, su socio fundamental en la construcción de la compañía. ￼

La verdadera enseñanza de su famosa reflexión

La frase que se le atribuye no debe interpretarse como una invitación a equivocarse sin consecuencias. Honda defendía que cada intento fallido debía servir para descubrir qué había salido mal y encontrar una solución diferente. De hecho, en una entrevista, explicó que el éxito de su tecnología CVCC había sido posible gracias a numerosos errores previos. También insistió en una idea fundamental, ya que no había que repetir dos veces un fracaso por la misma causa. ￼

Esta interpretación permite entender mejor su manera de trabajar. Para el empresario japonés, equivocarse formaba parte del proceso de innovación, siempre que existiera una reflexión posterior. No se trataba de alcanzar resultados inmediatos, sino de acumular experiencia hasta conseguir aquello que inicialmente parecía imposible.

Un legado que sigue presente

La trayectoria de Honda terminó convirtiéndose en una de las historias empresariales más importantes de Japón. Su compañía pasó de fabricar pequeños motores auxiliares para bicicletas a convertirse en un referente internacional de las motocicletas y los automóviles. Buena parte de ese crecimiento estuvo relacionado con su capacidad para experimentar y desarrollar soluciones técnicas diferentes.

Soichiro Honda falleció el 5 de agosto de 1991, a los 84 años, pero su filosofía continúa presente en la cultura de la empresa que fundó. El propio grupo Honda sigue recordando su célebre reflexión sobre el 1% de éxito y el 99% de fracasos en sus publicaciones corporativas. ￼

Su historia deja una enseñanza que va mucho más allá del mundo del motor, ya que los resultados que todo el mundo ve suelen esconder un largo camino de intentos que no salieron bien. Y quizá esa sea la parte más importante de su pensamiento, ya que el fracaso no tiene por qué ser el final de un proyecto, sino una oportunidad para aprender, corregir y volver a intentarlo.