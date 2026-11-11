La psicología sugiere que los adultos que necesitan escuchar música mientras limpian la casa no lo hacen sólo para distraerse, en realidad tienen una gran inteligencia emocional

Hay personas que no pueden empezar a limpiar la casa sin ponerse antes unos auriculares o conectar un altavoz. Mientras recogen la ropa, limpian los muebles o friegan los platos, necesitan tener música de fondo para acompañar cada movimiento. Aunque pueda parecer una simple costumbre para hacer más entretenidas las tareas domésticas, detrás de este comportamiento existe una explicación psicológica relacionada con la regulación emocional. Escuchar determinadas canciones puede ayudar a modificar el estado de ánimo, gestionar el estrés y encontrar motivación cuando hay que enfrentarse a actividades poco estimulantes. Sin embargo, conviene distinguir entre los beneficios demostrados de la música y la afirmación de que este hábito, por sí solo, demuestra una mayor inteligencia emocional.

La música como herramienta para gestionar las emociones

La inteligencia emocional está relacionada con la capacidad de identificar, comprender y gestionar las propias emociones, además de reconocer las de los demás. En este contexto, recurrir a la música para acompañar una actividad cotidiana puede convertirse en una estrategia de autorregulación, ya que una persona elige determinados estímulos para modificar cómo se siente antes o durante una tarea.

Una investigación publicada en 2024 por investigadores de la Universidad Laval analizó ocho estudios con 441 participantes. Su metaanálisis encontró un efecto positivo de las actividades musicales sobre la regulación emocional, incluyendo escuchar, interpretar y crear música. Esto respalda sus posibles beneficios psicológicos, aunque no demuestra que quienes limpian escuchando canciones tengan necesariamente una inteligencia emocional superior. ￼

Una forma de automotivación que también puede ayudar a reducir el estrés

Otro de los motivos por los que algunas personas recurren a la música durante las tareas domésticas es la automotivación. En lugar de esperar a tener ganas de limpiar, utilizan un estímulo agradable para empezar y mantener la actividad. El ritmo de las canciones puede ayudar a que una tarea repetitiva resulte menos pesada y a mantener una sensación de continuidad mientras se ordena la vivienda.

No significa necesariamente tener más inteligencia emocional

La explicación tiene matices importantes. Escuchar música mientras se limpia puede ser una manera de gestionar las emociones, pero no constituye una prueba científica de que alguien tenga una inteligencia emocional más desarrollada. Tampoco todas las personas utilizan las canciones con el mismo propósito, ya que algunas buscan relajarse, otras necesitan energía y otras simplemente quieren combatir el silencio.

Por lo tanto, ponerse música para limpiar puede ser mucho más que una simple distracción, ya que es una estrategia cotidiana que ayuda a algunas personas a encontrar motivación, disfrutar de actividades repetitivas y gestionar mejor cómo se sienten. La clave no está en tener siempre una canción sonando, sino en saber utilizar los recursos que nos ayudan a afrontar el día a día.