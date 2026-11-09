Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple (66 años): «Ya estoy trabajando a las 4 de la madrugada porque puedo controlar la mañana mejor que la tarde y el resto del día»

En julio de 2021, Tim Cook concedió una entrevista al diario australiano Financial Review en la que explicó por qué empezaba a trabajar de madrugada. El entonces consejero delegado de Apple situó el motivo en una cuestión de control sobre su propio tiempo.

«Lo hago porque puedo controlar la mañana mejor que la tarde y el resto del día», explicó el directivo en aquella conversación. Parte de esas horas las dedicaba a una tarea poco habitual para alguien de su cargo: la lectura de cientos de correos de clientes de la marca.

Las 4 de la madrugada, la hora en la que Tim Cook tenía el control

Según recoge el portal tecnológico 9to5Mac, el horario de Tim Cook tenía fama de leyenda mucho antes de esa entrevista, que arrancó precisamente con esa costumbre. A las 4 de la madrugada, el directivo ya estaba sentado en su escritorio.

Para Cook, esa franja era la única del día en la que sentía que tenía el control. «A lo largo del día pasan cosas que, de alguna manera, te desvían del rumbo. La mañana es tuya», afirmó sobre la madrugada.

¿Qué hacía Tim Cook en la madrugada con los correos de clientes de Apple?

Una parte de esas primeras horas la dedicaba a leer correos electrónicos de clientes de Apple. Eran cientos de mensajes, que Cook reenviaba después al equipo de la compañía al que le servía cada comentario para mejorar su trabajo.

El directivo admitió que no llegaba a todos. «No puedo leerlos todos, no. No presumiría de hacerlo. Pero leo una cantidad extraordinaria», reconoció Tim Cook, que añadió que esos mensajes le permiten «tomar el pulso a lo que los clientes sienten, piensan y hacen».

La pandemia, el mayor reto de Tim Cook al frente de Apple

La idea del control apareció también cuando la entrevista abordó los momentos más difíciles de su etapa como consejero delegado. Tim Cook situó la pandemia por encima del relevo de Steve Jobs como su mayor desafío al frente de la compañía.

«Un desafío enorme es perder el control total», señaló. Según el directivo, la crisis sanitaria «tuvo una forma extraña de sacudirnos a todos y recordarnos que no somos nosotros quienes decidimos».

En la misma conversación, Cook recordó un consejo de Steve Jobs, quien le pidió que dejara de lado la pregunta «¿Qué habría hecho Steve?» y que actuara según lo que él mismo consideraba correcto. También defendió que cualquier tipo de regulación del sector tecnológico «debería justificarse por ser excelente para el usuario».

Tim Cook, de consejero delegado a presidente ejecutivo de Apple

Cinco años después de aquella entrevista, Tim Cook dejó el puesto de consejero delegado. Según un comunicado de Apple, el 1 de septiembre de 2026 pasó a ser presidente ejecutivo de la compañía. Ese mismo día, John Ternus, hasta entonces vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, asumió la dirección ejecutiva.

En su nuevo cargo, Cook colabora en algunos asuntos de la empresa, como la relación con responsables políticos de todo el mundo. Durante su etapa al frente, la base de dispositivos activos de Apple superó los 2500 millones y la marca abrió más de 500 tiendas propias en más de 200 países y territorios.

Según la Enciclopedia de Alabama, Cook nació el 1 de noviembre de 1960 en Mobile (Alabama). Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Auburn y trabajó en IBM y Compaq antes de llegar a Apple. Steve Jobs lo fichó en marzo de 1998 y en agosto de 2011 se convirtió en consejero delegado.