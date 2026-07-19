La reflexión de Schopenhauer que remueve conciencias: «Pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta»

Arthur Schopenhauer, uno de los máximos exponentes del pesimismo filosófico del siglo XIX, dejó una reflexión que sigue teniendo plena vigencia en la actualidad: «Pocas veces pensamos en lo que tenemos; pero siempre en lo que nos falta». Una idea formulada hace casi dos siglos que parece describir con precisión la dinámica de una sociedad marcada por las redes sociales, la comparación constante y la búsqueda del éxito inmediato.

El filósofo alemán, autor de «El mundo como voluntad y representación», sostenía que la existencia está impulsada por una fuerza irracional a la que denominó voluntad. Según su pensamiento, esa voluntad lleva al ser humano a desear de forma incesante, alimentando un ciclo en el que cada logro o satisfacción resulta pasajero.

«Pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta»

En esencia, Schopenhauer quería denunciar la tendencia del ser humano a restar valor a aquello que ya posee. Muchas personas disfrutan de una vida estable, con sus necesidades cubiertas y sin grandes carencias, pero aun así centran toda su atención en lo que consideran insuficiente, dejando en un segundo plano todo lo positivo.

El filósofo sostenía que la mente se orienta de forma natural hacia lo que cree que le falta. Esa búsqueda permanente alimenta un estado de insatisfacción que explica por qué la sensación de felicidad suele durar tan poco tras alcanzar un objetivo o conseguir un nuevo deseo.

Según su visión, el deseo nunca desaparece por completo: cuando una meta se cumple, otra ocupa inmediatamente su lugar. Por ello, la percepción de que siempre necesitamos algo más responde muchas veces a una dinámica psicológica más que a una carencia real. Esta idea cobra fuerza en la actualidad. La exposición constante a las redes sociales y la comparación con los demás refuerzan la sensación de que siempre existe una vida mejor o algo más que alcanzar.

Frente a esa espiral de deseos constantes, Schopenhauer defendía la necesidad de aprender a valorar aquello que ya forma parte de nuestra vida. Para el filósofo, cultivar la gratitud, moderar las expectativas y centrar la atención en lo esencial era una forma de romper el ciclo de la insatisfacción permanente. Esta idea está plenamente vigente en el siglo XXI, ya que la tendencia a fijarnos únicamente en lo que nos falta suele estar relacionada con el estrés, la ansiedad y el malestar emocional.

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