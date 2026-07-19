La reflexión de Schopenhauer que remueve conciencias: «Pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta»
Arthur Schopenhauer, uno de los máximos exponentes del pesimismo filosófico del siglo XIX, dejó una reflexión que sigue teniendo plena vigencia en la actualidad: «Pocas veces pensamos en lo que tenemos; pero siempre en lo que nos falta». Una idea formulada hace casi dos siglos que parece describir con precisión la dinámica de una sociedad marcada por las redes sociales, la comparación constante y la búsqueda del éxito inmediato.
El filósofo alemán, autor de «El mundo como voluntad y representación», sostenía que la existencia está impulsada por una fuerza irracional a la que denominó voluntad. Según su pensamiento, esa voluntad lleva al ser humano a desear de forma incesante, alimentando un ciclo en el que cada logro o satisfacción resulta pasajero.
«Pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta»
En esencia, Schopenhauer quería denunciar la tendencia del ser humano a restar valor a aquello que ya posee. Muchas personas disfrutan de una vida estable, con sus necesidades cubiertas y sin grandes carencias, pero aun así centran toda su atención en lo que consideran insuficiente, dejando en un segundo plano todo lo positivo.
El filósofo sostenía que la mente se orienta de forma natural hacia lo que cree que le falta. Esa búsqueda permanente alimenta un estado de insatisfacción que explica por qué la sensación de felicidad suele durar tan poco tras alcanzar un objetivo o conseguir un nuevo deseo.
Según su visión, el deseo nunca desaparece por completo: cuando una meta se cumple, otra ocupa inmediatamente su lugar. Por ello, la percepción de que siempre necesitamos algo más responde muchas veces a una dinámica psicológica más que a una carencia real. Esta idea cobra fuerza en la actualidad. La exposición constante a las redes sociales y la comparación con los demás refuerzan la sensación de que siempre existe una vida mejor o algo más que alcanzar.
Frente a esa espiral de deseos constantes, Schopenhauer defendía la necesidad de aprender a valorar aquello que ya forma parte de nuestra vida. Para el filósofo, cultivar la gratitud, moderar las expectativas y centrar la atención en lo esencial era una forma de romper el ciclo de la insatisfacción permanente. Esta idea está plenamente vigente en el siglo XXI, ya que la tendencia a fijarnos únicamente en lo que nos falta suele estar relacionada con el estrés, la ansiedad y el malestar emocional.
Las mejores frases
- «Es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar»
- «La compasión es la base de la moralidad»
- «Solamente el cambio es eterno, perpetuo e inmortal»
- «La riqueza es como el agua del mar: cuanto más bebemos, más sed sentimos»
- «El sentido del humor es la única cualidad divina del hombre»
- «Nunca he conocido ningún problema que una hora de lectura no alivie»
- «El que no disfruta de la soledad, no amará la libertad»
- «La felicidad consiste en la repetición frecuente del placer»
- «Con buena salud, todo es una fuente de placer»
- «Cada día es una pequeña vida»
- «La música es la respuesta al misterio de la vida»
- «Los dos enemigos de la felicidad humana son el dolor y el aburrimiento»
- «La autoridad y el ejemplo dirigen el mundo»
- «La fe es como el amor: no se deja imponer»
- «Cada genio es un gran niño»
- «Los amigos y los conocidos son el mejor pasaporte a la fortuna»
- «Un hombre puede ser él mismo solo mientras está solo»
- «La vida de cada individuo es una tragedia; observada de cerca, parece una comedia»
- «El talento alcanza un objetivo que nadie más puede alcanzar; el genio ve uno que nadie más puede imaginar»
- «Toda verdad pasa por tres etapas: ridículo, rechazo y aceptación»
- «La opinión es como un péndulo»
- «La música es la melodía cuyo texto es el mundo»
- «El mundo no es una fábrica y los animales no son productos para nuestro uso»
- «El dinero es bueno porque puede satisfacer muchas necesidades»
- «El patriotismo es la pasión de los tontos»
- «El estilo es lo que da valor y circulación a los pensamientos»
- «La vida sin dolor no tiene sentido»
- «Los mejores y más duraderos placeres son los de la mente»
- «La compasión por los animales está unida a la bondad de carácter»
- «Comprar libros sería perfecto si también pudiéramos comprar el tiempo para leerlos»
- «Es una cosa sabia ser cortés»
- «El odio pertenece al corazón; el desprecio, a la cabeza»
- «Casi todos nuestros dolores surgen de nuestras relaciones con otras personas»
- «El joven debe aprender pronto a estar solo»
- «Hay algo en nosotros que es más sabio que nuestra cabeza»
- «Trata una obra de arte como un príncipe: deja que te hable primero»
- «Esperar recordarlo todo después de leer es como esperar conservar en el cuerpo todo lo que hemos comido»
- «Vivir solo es el destino de todas las grandes almas»