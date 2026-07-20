La bandera de España es la que identifica al país, siendo un símbolo que lo diferencia del resto de países de mundo.

Tal y como la conocemos ahora se adoptó en 1981. La Constitución establece que está formada por tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, ahora bien la amarilla es de doble anchura que cada una de las rojas. Y por supuesto, cabe destacar su escudo nacional.

Todo esto es en la actualidad, pero la disposición de las franjas y los colores es algo que data del año 1785, por el Real Decreto de Aranjuez, el rey Carlos III, a través del cual se dispone la nueva bandera roja y amarilla como el nuevo pabellón naval oficial para ser usado solo por la Real Armada.

Los colores

Ya hemos comentado cuáles son los colores, pero ¿conocemos sus orígenes? Estos colores, dispuestos por el rey Carlos III al igual que el resto de la bandera de España, se escogieron para que fuera visible y se distinguiera a distancia para no confundirse en altamar. Es decir, que tienen un sentido práctico, pero nada más.

Algo de historia

En su historia, cabe destacar que, desde que Carlos III la estableció, la bandera de España fue cada vez más popular y cobró importancia cuando se produjo la Guerra de la Independencia. Hay que destacar que se impuso como bandera nacional en el año 1843, durante el reinado de Isabel II.

Escudo

El escudo de esta bandera es también importante porque forma parte de ella y tiene un enorme significado en el país. ¿Qué lo forman? Por un lado están las armas del Reino de Castilla, las armas del Reino de León, las del Reino de Aragón, las del Reino de Navarra y finalmente, las armas representando el Reino de Granada.

En su centro encontramos tres flores de lis doradas sobre fondo azul, que es la parte que corresponde a los monarcas, a los Borbones, en este caso. Hay dos columnas, las de Hércules, que están protegidas por dos bandas rojas en las que hay las palabras en latín, plus ultra, que quiere decir más allá.