Brutal pelea a palazos en pleno Paseo Mallorca de Palma, a escasos metros de la Jefatura de la Policía: «¡Dale, mátalo!»

El corazón de Palma se convirtió en el escenario de una violenta pelea pública cuando dos hombres se enzarzaron en una brutal pelea utilizando maderas de grandes dimensiones. El grave altercado se produjo a plena luz del día en el concurrido Paseo Mallorca, un punto especialmente sensible debido a su cercanía, a escasos metros, con la Jefatura Superior de la Policía Nacional.

Las impactantes imágenes, difundidas a través de un vídeo publicado por OKBALEARES, muestran la crudeza del enfrentamiento. En la grabación se observa cómo los implicados, uno de ellos de origen africano, comienzan a intercambiar feroces golpes con los contundentes objetos. La escena se desarrolló ante la mirada atónita de los viandantes que paseaban por la zona en ese instante, incluyendo a una anciana que se desplazaba con la ayuda de un caminador y que presenció el peligroso cruce de agresiones.

Según los primeros indicios, el detonante del conflicto fue un comentario despectivo o provocador que uno de los individuos dirigió a la pareja del otro. Este cruce de palabras encendió los ánimos de inmediato, desencadenando la agresión mutua. En cuestión de segundos, el altercado congregó a una multitud de testigos que contemplaban con estupor cómo los impactos no cesaban.

Durante el choque, uno de los contrincantes intentó propinar un fuerte golpe a su rival, aunque sin éxito inicial. Poco después, el segundo varón logró arrebatarle el objeto y arremetió contra él con dureza, provocando que ambos terminaran forcejeando y rodando por el suelo.

El comportamiento de los presentes reflejó la tensión del momento. Mientras algunos de los espectadores jaleaban la violencia e incitaban a uno de los involucrados a golpear con más saña al grito de «¡Dale, mátalo!», otros intentaban frenar la trifulca amenazando con alertar a los agentes: «¡Oye, que llamo a la Policía, basta!», se escucha nítidamente en la grabación de los hechos.