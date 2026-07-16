Provoca a los clientes de un local de tacos en la calle Aragón de Palma y acaba apaleado tras una pelea

Fue de valiente y acabó con el rabo entre las piernas y el rostro ensangrentado. Un altercado registrado a última hora de la tarde de este jueves frente a un establecimiento de tacos situado en la calle Aragón de Palma, justo enfrente de El Corte Inglés de Avenidas, se saldó con un hombre ensangrentado tras enfrentarse presuntamente a varios clientes del local.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas, en un momento de gran afluencia de peatones por la zona. Según testigos presenciales, un hombre de mediana edad comenzó a increpar de forma reiterada tanto a clientes como a personas que se encontraban en las inmediaciones del establecimiento. Durante varios minutos, el individuo profirió insultos, descalificaciones y comentarios ofensivos, generando un ambiente de creciente tensión.

Al principio, la mayoría de los presentes optó por ignorar su actitud con la intención de evitar un enfrentamiento. Sin embargo, el comportamiento del individuo fue subiendo de tono hasta el punto de agotar la paciencia de varios clientes, que decidieron encararse con él para exigirle que cesara en su actitud. Algunos testigos apuntan que el motivo de la discusión fue que uno de los implicados realizó tocamientos a una mujer, pero este hecho no ha sido denunciado ante la policía.

Lejos de rebajar la tensión, el hombre reaccionó de forma desafiante. Según relataron algunos testigos, comenzó a retar a quienes le recriminaban su comportamiento, mostrando una actitud cada vez más agresiva. La situación terminó degenerando en una pelea, en la que el individuo recibió, presuntamente, un aluvión de golpes que lo dejó tendido en el suelo y con la camiseta completamente ensangrentada.

La escena llamó rápidamente la atención de las decenas de personas que transitaban por la calle Aragón a esa hora, una de las vías con mayor movimiento de la ciudad. Numerosos viandantes se detuvieron para presenciar lo ocurrido, mientras otros sacaban sus teléfonos móviles para fotografiar y grabar vídeos del altercado, imágenes que comenzaron a circular poco después entre diferentes grupos de mensajería y redes sociales.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local de Palma, cuyos agentes actuaron con rapidez para controlar la situación y separar a las personas implicadas antes de que la pelea pudiera recrudecerse. La intervención de la Policía Local evitó que el enfrentamiento continuara y que se produjeran consecuencias de mayor gravedad.

Una vez restablecida la calma, los agentes identificaron a todas las personas que habían participado en el incidente. A pesar de las manchas de sangre que presentaba el hombre que originó el conflicto, las lesiones sufridas no revestían gravedad, por lo que no fue necesario un traslado hospitalario. Finalmente, tras completar las diligencias oportunas, las partes abandonaron el lugar.

El individuo que, según los testigos, había provocado el altercado, se marchó del lugar visiblemente abatido, con la ropa ensangrentada y después de haber sido el desencadenante de una pelea que durante varios minutos alteró la tranquilidad de una de las zonas más transitadas de Palma.

La rápida y eficaz actuación de la Policía Local de Palma resultó determinante para impedir que el incidente fuera a más y garantizar la seguridad tanto de los implicados como de los numerosos ciudadanos que en ese momento se encontraban en las inmediaciones del establecimiento.