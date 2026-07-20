La estrategia del horror en Ibiza: un uruguayo le pone una película a una niña de 4 años para abusar sexualmente de ella

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares acogerá este próximo miércoles, a partir de las 09:45 horas, la vista previa del juicio contra un hombre de origen uruguayo acusado de cometer abusos sexuales contra una menor, que a su vez era la nieta de su pareja sentimental. Los graves hechos delictivos bajo sospecha tuvieron lugar en el municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu.

El relato del fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso OKBALEARES, detalla una cronología que sitúa los abusos en hace más de una década, concretamente en un periodo comprendido entre finales del año 2012 y principios de 2013. Durante ese espacio de tiempo, el sospechoso aprovechaba de manera recurrente los momentos en los que se quedaba a solas y al cuidado de la víctima, una circunstancia de vulnerabilidad agravada por el hecho de que la pequeña solo tenía cuatro años en el momento de los hechos.

Uno de los detalles más llamativos y sórdidos que constan en la investigación judicial describe cómo el acusado buscaba de forma deliberada ganarse la confianza de la pequeña para evitar ser descubierto por el entorno familiar. Según sostiene firmemente la acusación penal, en al menos una ocasión, el hombre trasladó a la víctima a una habitación de la vivienda. Una vez allí, y con el objetivo evidente de distraerla y camuflar sus verdaderas intenciones, le puso una película en el televisor para, acto seguido, someterla a diversos tocamientos de carácter sexual.

Por la gravedad de estos hechos, la Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión para el procesado. Por si fuera poco, el Ministerio Público reclama que el acusado afronte el pago de una indemnización de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil, al considerarlo el presunto autor de un delito de abuso sexual a menores.