La razón por la que en la Edad Media dormían en armarios y ahora ya no

La Edad Media fue una época en los que algunos decidieron dormir en armarios por una poderosa razón que hasta la fecha no habíamos ni imaginado. Son días en los que recordamos ese pasado en el que quizás debemos empezar a pensar en esa edad dorada en la que las personas tenían unas costumbres muy diferentes de las actuales. Vivimos peor o mejor, depende de cómo se mire, el estilo de vida sin duda alguna era muy distinto del actual, con lo cual, las expectativas vitales eran distintas.

Como todo en la vida, la familia en la que naces podría ser significativa. Esta manera en la que se dormía tenía una razón de ser en las clases altas, no era algo que formará parte de todas las casas. Especialmente en lo que se refiere a un tipo de detalles que debemos conocer. Los armarios en los que se vivía en la Edad Media tenían su razón de ser, en las casas más adineradas que vivían en zonas concretas, dónde hacía más frío. Ese tipo de armarios, tipo cama, quizás nos sorprendan o tengan cierta relación con los que hay hoy en día.

Se dormía en armarios

Hoy en día la población mundial se enfrenta a un problema de espacio que en Edad Media no tenían. Hoy en día tenemos por delante algunos elementos que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Vivimos en casas cada vez más pequeñas, que son más caras.

El precio del metro cuadrado en las principales ciudades del mundo es cada vez más caro. Por lo que, es importante empezar a ver este tipo de elementos que pueden ser fundamentales. Un elemento que será el que marque un antes y un después es la forma en la que dormimos.

Los hoteles cápsula son una realidad en países asiáticos, los más poblados del mundo. Son una manera de dormir en un agujero en la pared a modo de armario. Algo que quizás nos acabe relacionando con esa Edad Media en la que descubríamos un detalle que puede ser fundamental y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado.

Hace siglos ya se dormía en armarios, aunque en ese momento histórico, el cambio de dormir en un armario o no, por lo que, es importante determinar algunos cambios que son fundamentales.

Esta es la razón por la que en la Edad Media se dormía en armarios

Este tipo de camas armario son típicas del norte de Europa, tal y como nos explican en la BBC donde han apostado por descubrir una de las piezas de un museo de Escocia que debemos descubrir. Tal y como nos explican: «En un museo de Wick, en el extremo norte de Escocia, se encuentra lo que pareciera ser un gran armario de pino.

Con sus dos puertas dobles de largo completo al frente y algunas maletas apiladas encima, no quedaría fuera de lugar en un dormitorio moderno. Incluso se ensambla como un mueble normal, encajando cada pieza entre sí, por lo que se puede mover y reconstruir fácilmente. Pero este armario no es para guardar ni camisas ni chaquetas; no tienen ni perchas ni estantes en el interior. Esta es una cama armario y está diseñada para que personas duerman en ella».

Siguiendo con la misma explicación: «Las camas de armario eran muebles versátiles. A menudo, se usaban casi como dormitorios en miniatura: lugares auxiliares para que la gente durmiera donde de otro modo no habría suficiente espacio. En un caso de 1890 documentado por la Wick Society, una familia demasiado grande para su casa de una sola habitación en las Tierras Altas de Escocia tuvo a varios de sus miembros durmiendo en camas de armario en el granero, entre perros y caballos. Compartir una cama tipo caja con familiares o compañeros de trabajo no era inusual. En el melodrama de 1825 The Factory Lad, los trabajadores dormían en pilas de camas de armario, con dos o tres personas ocupando cada cama. Algunas tenían orificios para la ventilación, pero apiñar a demasiada gente podía haber conllevado un riesgo de asfixia: una historia de la Francia del siglo XIII trata sobre una mujer que escondió a tres invitados secretos dentro de una cama de armario que mueren asfixiados por mala ventilación. Estas camas eran particularmente comunes en Reino Unido y en la Europa continental. Según un relato de 1840, la mayoría de las cabañas en Bretaña, Francia, incluían estos muebles, generalmente hechos de roble. Podía haber varios en una habitación, y cada uno tendría un largo cofre de madera situado en la base».

La razón principal de estas camas armario tenía que ver con la temperatura: «Pero estos ataúdes para dormir tenían otro beneficio: el calor. Sin calefacción ni aislamiento modernos, en invierno las habitaciones podían alcanzar temperaturas heladas, tanto que era una práctica habitual acostarse con sombrero, para que sólo la cara quedara expuesta. Y en ese entonces, el frío era considerablemente más intenso. Roger Ekirch, un reconocido profesor universitario de historia en la universidad Virginia Tech, en Estados Unidos, y autor de At Day’s Close: A History of Nighttime (Al final del día: una historia de la noche), explica que entre los siglos XIV y XIX, Europa y partes de América del Norte experimentaron la Pequeña Edad del Hielo. En Londres, el Támesis se congeló en 18 ocasiones, un hecho que no ha ocurrido desde 1963. «Los diarios hablaban de que la savia de los leños quemados en las chimeneas se congelaba… los tinteros se congelaban durante la noche», dice».