El ranking de los platos más curiosos del mundo: España sorprende a todos

España aparece en este ranking de los platos más curiosos del mundo con un básico de la cocina española que sorprenderá a más de uno. Sin duda alguna, se convertirá en la mejor carta de presentación posible de todo país o de un viaje de esos en los que descubriremos la mejor opción para descubrir una ruta gastronómica. Recibimos cada vez más turistas y eso quiere decir que vienen no solo por el buen tiempo, también atraídos por un elemento que se convierte en el mejor reclamo posible.

Recordamos nuestros viajes, no sólo por el paisaje o por las fotos, sino también por los sabores y olores. Probando platos especiales, pero también olores y mezclas que acaban siendo lo que necesitamos en este momento. Por lo que este ranking puede darnos algunos detalles más, sobre los principales platos que aparecen en esta lista. Un buen plan para degustar pequeños bocados de un mundo que necesitamos en este momento. Descubre esta lista que puede convertirse en una de las más deliciosas y curiosas que has visto nunca. Cualquier amante de la comida la disfrutará al máximo, al menos buscando las recetas o probándolas in situ.

España sorprende a todos

Nuestro país es uno de los que mejor se adapta a una cocina que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Sin duda alguna España está en cualquier lista en la que aparezca la comida de protagonista, per ser un lugar en el que se cumplen todos los requisitos necesarios.

Por un lado, tenemos una serie de elementos que pueden ser lo que marque un antes y un después. La materia prima es el primer elemento que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado. Esos alimentos que se convierten en la base de recetas son los que acaban dando forma a un elemento que está muy presente, la comida.

No es casualidad que los mejores cocineros del mundo sean españoles. Tienen los alimentos, pero también las habilidades que se necesitan, por lo que, al final lo que necesitamos es una mezcla en forma de recetas tradicionales que quizás nunca nos hayamos dado cuenta.

De esta lista realizada por los expertos de Lovefood, son los que han creado este recopilatorio de platos curiosos del mundo entero, en el que está España con uno de sus básicos, los pintxos.

El ranking de los platos más curiosos del mundo

Lovefood es una revista especializada

Estos expertos han elegido los pintxos, un plato que según dicen: Según definen este plato: «Los pintxos son muy similares a las tapas: son platos pequeños que puedes comer en un par de bocados. La principal diferencia es que las tapas tienden a ser platos completos, mientras que los pintxos son más pequeños y más como canapés. Tradicionalmente, los pintxos son un pequeño trozo de pan con diferentes ingredientes ensarados. Algunos ingredientes clásicos incluyen tortilla, bacalao con pimientos, aceitunas con anchoas y gilda de chile, albóndigas y queso de cabra a la parrilla».

Ahora ya sabemos qué tipo de receta se convierte en una de las más recurrentes que han acabado siendo objeto de una lista especializada en comidas peculiares que debemos empezar a tener en cuenta. Estos pintxos son los que han captado la atención de los especialistas.