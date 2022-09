Quita los arañazos del coche con este producto que todos tenemos en casa

Los arañazos de los coches son un lastre. Y, lamentablemente, suceden con demasiada frecuencia. Los riesgos están siempre ahí: ramas de árboles molestos, carritos de la compra que pasan por nuestro coche en el parking de los centros comerciales o el que aparquemos en un lugar estrecho. Por suerte, existen remedios que nos pueden servir para eliminarlos sin que tengamos que gastar dinero en productos específicos. En concreto, puedes quitar los arañazos del coche con este producto que todos tenemos en casa.

Quita los arañazos del coche con esto

Aunque en el mercado podemos encontrar espumas, lijas y sprays específicos que son capaces de eliminar los rasguños y arañazos del coche, lo cierto es que es posible arreglar estos sin tener que gastar dinero. De hecho, puedes ocultar los rayones del automóvil con artículos para el hogar. Esencialmente, solo debes aplicar el remedio casero y después limpiar y entre los productos domésticos simples, el más eficaz de todos es la laca para el pelo.

Laca para el pelo para eliminar los arañazos del coche

Puede que te resulte sorprendente, pero lo cierto es que la laca para el pelo es el un remedio ideal para eliminar esos rayones que aparecen a veces cuando por ejemplo aparcamos en un sitio demasiado justos.

Un remedio que ha dado a conocer la influencer La Ordenatriz, que es ya famosa gracias a sus consejos y trucos para todo tipo de tareas del hogar.

En el caso de los rayones del coche, lo que tenemos que hacer es coger un poco de laca y aplicar sobre la parte rayada. Luego pasamos un paño húmedo (no tardes mucho si no la laca acabará pegada al rayón y no servirá de nada) y frotas enérgicamente para verlo desaparecer por completo.

Un truco que como decimos te va a parecer casi un milagro pero lo cierto es que una sola bayeta mojada ya te podría servir en el caso de que la pases nada más producirse el arañazo. Otros trucos son los siguientes:

Pasta de dientes

Toma un tubo de pasta de dientes y podrás borrar pequeños rasguños en la pintura de su automóvil. La pasta funciona para lijar suavemente la superficie irregular y rellenar la grieta. Asegúrate de que el área rayada esté limpia y luego frota suavemente la pasta de dientes sobre el rasguño con un cepillo de dientes viejo. Límpialo después y aplica una segunda capa si es necesario. Además, si tienes los faros nublados, la pasta de dientes también puede hacer que se vean como nuevos.

Esmalte de uñas

La próxima vez que tengas un rasguño en tu auto, toma un poco de esmalte de uñas que además ofrece el beneficio adicional de «pintar» sobre el rasguño, por lo que será cuestión de encontrar un esmalte que coincida con el color de tu automóvil. Simplemente limpia el rasguño y luego pinta con una capa ligera de esmalte de uñas. Consejo profesional: usa un borrador mágico o pasta de dientes antes del pulido para eliminar el exceso de pintura del área.