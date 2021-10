Hace dos semanas cuatro perros quedaron atrapados en dos estanques en la zona de exclusión del volcán de La Palma. Durante todo este tiempo los animales han sido alimentados con drones, y esta semana el Comité Director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) ha autorizado a la compañía gallega Aerocamaras su rescate con drones. Sin embargo, cuando la empresa ha procedido a su rescate, se han encontrado con una gran sorpresa: los canes habían desaparecido.

Para tratar de localizarlos han uilizado cámaras térmicas y altavoces que simulan sonidos llamándoles, pero no han tenido éxito. Las redes sociales se han movilizado y el hashtag #dondeestanlospodencos no ha tardado en hacerse viral. Nadie entendía cómo la empresa responsable de alimentarles advirtiera el lunes que los peros no estaban en el estanque y no lo comunicara hasta el miércoles, cuando Aerocamaras fue a su rescate.

Pero la historia no acaba aquí. Este jueves Aerocamaras se ha encontrado durante el rastreo de la zona una gran pancarta en la que se puede leer: «Fuerza La Palma. Los perros están bien. Equipo A». Todo hace pensar que alguien, a través de las coladas de lava, consiguió llegar hasta los canes y se los llevó.

La única forma de acceder al estanque donde estaban los perros era caminar por alguna de las coladas que hay alrededor del mismo. Sin lugar a dudas, una acción temeraria, teniendo en cuenta que en algunos puntos el terreno alcanza los 160 grados de temperatura. Los veterinarios aseguran que sin ayuda de alguna persona los canes no han podido salir de allí por sí solos. Además, consideran que sería algo que no tiene ningún sentido ya que allí contaban con agua y alimento.

ℹ️ INFORMACIÓN ACTUALIZADA ℹ️

Hoy hemos encontrado #huellas que aparentan ser de personas dentro de la zona de exclusión. Esto podría explicar la ausencia de los #perros en la zona inspeccionada.#Aerocamaras #PerrosLaPalma pic.twitter.com/FgVyaNFGaD — Aerocamaras Especialistas en Drones (@aerocamaras) October 21, 2021

La compañía, a través de Twitter, ha admitido que hay mucha información sobre el paradero de los animales que por ahora no han podido confirmar. Su principal objetivo es asegurarse de que los perros se encuentran bien.

Según el medio ‘Club de Caza’ el equipo A son unos cazadores que han «arriesgado su integridad para rescatar a sus perros». Fuentes cercanas a los propietarios que los canes están con «quienes deben estar». Además, niegan que les abandonaran, sino que se vieron obligados a huir cuando el volcán entró en erupción.