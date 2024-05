Quedarse dormidos en 2 minutos: el truco de los soldados que pocos conocen

El insomnio es un trastorno común que afecta a una parte significativa de la población adulta en España. Según datos proporcionados por la Sociedad Española de Neurología (SEN), entre un 25% y un 35% de los adultos experimentan insomnio transitorio en algún momento de sus vidas. Además, se estima que aproximadamente un 10% a un 15% de los adultos, lo que equivale a más de cuatro millones de personas en España, sufren de insomnio crónico.

Intentar conciliar el sueño mientras uno da vueltas en la cama puede ser una experiencia muy frustrante. Por suerte, existe un truco que utilizan los soldados del ejército americano para dormirse en apenas dos minutos.

El truco del ejército americano para combatir el insomnio

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense implementó un sencillo truco para ayudar a los soldados a conciliar el sueño. Este método, que demostró tener un 96 por ciento de éxito después de seis semanas de práctica, fue documentado en el libro «Relax and Win: Championship Performance in Whatever You Do», publicado en 1981 por el entrenador olímpico Lloyd Bud Winter.

Este método, aunque simple, requiere de práctica continua para dominarlo por completo. Sin embargo, ha demostrado ser muy efectivo en la lucha contra el insomnio. Estos son los pasos a seguir:

Relaja los músculos faciales: cierra los ojos, suelta la mandíbula, relaja la frente y los pómulos. Reduce la tensión en los brazos, hombros y espalda: gradualmente afloja estos músculos hasta sentir que están completamente relajados. Controla la respiración: inhala y exhala profundamente y lentamente, sintiendo cómo el pecho se relaja con cada respiración. Relaja las piernas: al igual que con los brazos, relaja gradualmente cada parte de las piernas, desde los muslos hasta los pies. Calma la mente: trata de dejarla en blanco utilizando una de estas técnicas: imagina estar en una canoa en un lago tranquilo con un cielo despejado, proyéctate en una habitación oscura tumbado en una hamaca de terciopelo negro que te mece suavemente, o repite mentalmente durante diez segundos «no pienses, no pienses, no pienses».

Es realmente sorprendente cómo una técnica tan sencilla puede funcionar tan bien. Con una tasa de éxito del 96% después de solo seis semanas de práctica, queda claro que este método militar para conciliar el sueño en 120 segundos puede ser una herramienta poderosa para aquellos que luchan contra el insomnio.

Las consecuencias de no descansar bien

La falta de sueño puede tener una serie de consecuencias graves tanto para el cuerpo como para la mente.

En primer lugar, la fatiga crónica puede generar sensaciones de agotamiento físico y mental. Las personas que sufren de fatiga pueden sentirse cansadas incluso después de períodos prolongados de descanso. Esto se debe a la interrupción de los procesos de reparación y regeneración celular, lo que podría conducir a desequilibrios hormonales.

Además, la falta de sueño puede provocar la pérdida de habilidades cognitivas. La privación del sueño afecta negativamente la concentración, la memoria a corto plazo y puede aumentar el riesgo de enfermedades como el Alzheimer.

En cuanto al rendimiento físico, la falta de sueño afecta la recuperación muscular, la reparación de tejidos y la regeneración celular, lo que puede resultar en una sensación de debilidad generalizada y menos resistencia para la actividad física.

Asimismo, la privación del sueño puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Los desequilibrios hormonales causados por la falta de sueño pueden aumentar el riesgo de problemas cardíacos, lo que constituye una de las principales causas de muerte en todo el mundo.

Otro aspecto importante es la relación entre la falta de sueño y los trastornos del estado de ánimo. La privación del sueño puede aumentar el riesgo de desarrollar depresión y ansiedad debido a los desequilibrios químicos en el cerebro.

Principios de la higiene del sueño

La higiene del sueño se refiere a un conjunto de prácticas que mejoran la calidad del descanso y previenen desajustes en los horarios y la calidad del sueño. Consiste en adoptar hábitos y rutinas beneficiosas para conciliar el sueño de manera efectiva.

Establecer un horario regular para acostarse y despertarse ayuda a regular el ciclo de sueño. Evita fumar o consumir alcohol antes de dormir para mejorar la calidad del descanso. Asimismo, también es recomendable que hagas ejercicio regularmente, aunque no justo antes de ir a la cama.

Es importante que no pases más tiempo del necesario en la cama si no logras conciliar el sueño, y reservar la cama exclusivamente para dormir, evitando realizar otras actividades en ella como ver televisión.

Aísla el dormitorio del ruido y la luz para crear un ambiente propicio para el descanso. Por supuesto, debes evitar cenar justo antes de irte a la cama y optar por alimentos ligeros para favorecer el descanso.

Y, por último, es recomendable que no te abrigues demasiado y te relaje antes de dormir practicando técnicas de respiración, meditación o yoga.