Sudar es algo que no podemos evitar. Ya sea en verano o también en invierno si pasamos horas y horas llevando varias capas de ropa en una oficina o en una casa en la que además está puesta la calefacción, el sudor siempre aparece. Sin embargo, por mucho que sudemos, no todas las zonas de nuestro cuerpo huelen ¿a qué se debe esto? ¿Por qué el sudor huele en algunas partes del cuerpo y en otras no?.

Secretado por dos glándulas sudoríparas, las glándulas ecrinas y las glándulas apocrinas, el sudor es inicialmente inodoro pero se dan varios factores que hacen que acabe oliendo y además, que en algunas zonas el olor sea más fuerte.

Las glándulas ecrinas producen un tipo sudoración formada tan solo por agua y sal, que se evapora del cuerpo. Pero las glándulas apocrinas, ubicadas en las axilas, los pies, así como en la zona genital, el ombligo, los pezones y también el ano producen un sudor rico en proteínas, sebo, amoníaco y ácidos grasos. Cuando este sudor se produce, las bacterias, «hambrientas» de este tipo de nutriente destruyen sus compuestos y producen así el olor a sudor y que esas zonas y en concreto axilas y pies, sean las que huelen más fuerte.

Factores agravantes

Ya sabemos entonces el porqué de ese olor más fuerte en zonas del cuerpo y cómo se produce debido en realidad a las bacterias en nuestro cuerpo, pero también hay que resaltar que existen además razones médicas que pueden hacer que este olor sea aún más fuerte y desagradable.

Es el caso de las personas que sufren de trimetilaminuria, una enfermedad metabólica rara, en la que su cuerpo es incapaz de absorber una molécula que se encuentra en los fluidos corporales y emiten un olor a pescado podrido.

Por otro lado, la producción excesiva de sudor a nivel generalizado o local (axilas y pies), puede ser síntoma de bromhidrosis. Esta enfermedad estimula la producción de sudor maloliente en grandes cantidades, nuevamente debido a las bacterias.

Otros factores que influyen

A todo lo mencionado, existen también otros factores que pueden influir en el olor del sudor como la falta de higiene, una dieta demasiado rica en proteínas animales, especias, ajo y cebolla, queso, café, chocolate y limón.

También el estrés y la ansiedad pueden activar las glándulas apocrinas y generar más olor corporal. Finalmente, las bacterias tienden a crecer más en tejidos sintéticos como el poliéster que en las fibras de algodón así que será también cuestión de elegir bien la ropa que llevamos y optar siempre por prendas que sean transpirables.