Qué pasa cuando congelas comida a punto de caducar. Todas las respuestas a tus dudas

La congelación es uno de los mejores métodos de conservación que existen. Los alimentos mantienen sus valores nutritivos y las bajas temperaturas acaban con la bacterias y los microorganismos. Además, es una forma excelente de evitar el desperdicio alimentario y de almacenar alimentos que hemos comprado a precios reducidos por estar a punto de caducar. Ahora bien, hay que tener muy en cuenta los tiempos, y saber qué pasa al congelar comida a punto de caducar.

Lo primero a tener en cuenta es que la congelación únicamente ralentiza el deterioro de los alimentos. En ningún caso lo paraliza, ni tampoco hace que sus propiedades mejoren. El frío consigue que la pérdida de salubridad y de calidad organoléptica sea más lenta.

¿Se puede congelar comida que está a punto de caducar?

Sí podemos congelar algo que esté a punto de caducar, pero no conviene esperar al último día. La recomendación de los expertos es hacerlo dos o tres días antes de la fecha de caducidad. Y es que meter la comida en el congelador el mismo día que caduca no es lo más aconsejable, especialmente cuando lo que aparece en el paquete es la fecha de caducidad y no la de consumo preferente.

Una vez pasada la fecha de caducidad, no se puede garantizar que la ingesta del alimento sea seguro porque el fabricante no puede asegurar que no se haya deteriorado o haya desarrollo patógenos potencialmente peligrosos para la salud. Mientras, la fecha de consumo preferente solo indica a partir de cuándo el alimento pierde calidad. Puede que su sabor o su textura cambien, pero ingerirlo no supone ningún riesgo para la salud.

En definitiva, los expertos recomiendan dejar dos o tres días de margen entre el momento de meter la comida en el congelador y la fecha de caducidad si son alimentos envasados. Con las comidas hechas en casa o los alimentos frescos que no tengan fecha indicada, debemos tener más cuidado.

A ninguno nos gusta tirar comida, así que si no estamos seguros de que vamos a comer las sobras de lo que hemos cocinado en uno o dos días, lo mejor es congelarlas cuanto antes. Al hacerlo, conviene que peguemos una etiqueta al paquete indicando la fecha y el contenido.

Cuando llegue el momento de descongelar la comida, lo ideal es hacerlo en la nevera. Lo más importante e no dejar que se descongele a temperatura ambiente porque así el riesgo de que desarrolle patógenos es muy alto.