Por qué la parte superior de una piña se llama corona (y cómo quitarla)

¿Por qué la parte superior de una piña se llama corona? La piña es una fruta con una historia fascinante. Aunque se originó en América del Sur, la suculenta fruta se hizo famosa en Europa después de que Cristóbal Colón trajera las primeras tras descubrir América. La fruta se asoció ampliamente con la nobleza, un hecho que generalmente se atribuye a su sabor dulce y a su rareza. El rey francés Luis XV y la emperatriz rusa Catalina la Grande se encontraban entre los aristócratas enamorados de la fruta exótica cuya parte superior recibe precisamente el nombre de corona.

Por qué la parte superior de una piña se llama corona

¿Y tiene que ver el que la nobleza se sintiera tan atraída por la piña, para que la parte superior de esta se acabara llamando corona? Pues lo cierto es que la manera de referir a esta parte de la piña surgió de un español y al llamarla así quizás sí que propició que los reyes se interesaran por la fruta.

El español que denominó a la piña como un «alimento de reyes» fue el el explorador Gonzalo Fernández de Oviedo que en su libro Historia general y natural de las Indias la definía como «el príncipe inigualable de todas las frutas». Así, rápidamente la piña se asoció con la realeza en Europa y esas hojas en la parte superiores, eran sin duda un símbolo de reyes.

Estas connotaciones reales están increíblemente ilustradas por la piña Dunmore, la casa solariega de los Condes de Dunmore construida en 1761 con una piña de catorce metros de altura coronando el edificio. La estructura fue diseñada para representar la riqueza y el poder y se utilizó el simbolismo real de la piña para lograrlo.

Cómo quitar la corona de la piña

Una vez sabemos el porqué la piña recibe el nombre de corona en su parte superior, veamos cómo se quita correctamente, dado que las hojas frondosas que la conforman pueden llegar a ser hasta 40.

Por suerte, estas hojas son bastante fáciles de quitar. Si la fruta está madura, deben salir inmediatamente cuando se tire. Si este método no funciona, es posible que la fruta no esté lista para comer. Al igual que con muchas frutas, la madurez de una piña se puede juzgar por su color. La piel exterior de una piña se ve verdosa cuando no está madura, pero a medida que madura, su piel se vuelve cada vez más amarilla. Cuando la piña está demasiado madura, comienza a ponerse de color naranja oscuro.

Por supuesto, también hay un método de prueba completa para quitar las hojas de piña, uno que no implica tirar. Simplemente corta la corona con un cuchillo apropiado. Un cuchillo de chef, por ejemplo, se adapta hábilmente a la tarea. De todos modos, necesitarás un cuchillo para acceder a la fruta interior, y la mayoría de los expertos recomiendan comenzar cortando las partes superior e inferior de la piña.