Que no te vuelva a pasar: los mejores consejos para evitar consumos ‘fantasmas’ en casa mientras estas de vacaciones

Evitar los consumos ‘fantasmas’ mientras estás de vacaciones te evita pagar de más en tu factura de la luz. Es importante gastar lo justo para poder empezar a ahorrar un poco ahora que hemos conseguido adaptarnos un poco más a ese cambio de hora que quizás nos aporte más dinero.

Gastar menos significa controlar no solo las luces que con el cambio de hora habrá conseguido mantener a raya, sino que también necesitamos hacernos con un tipo de elemento que acabará siendo el que marque la diferencia. Toma nota de cómo evitar los consumos ‘fantasmas’.

No te puede volver a pasar

Seguro que has descubierto lo que supone gastar de más en algunos elementos que acabarán siendo los que marquen un pico en el consumo de la luz. Es importante hacerse con un tipo de consumo que acabará siendo el que marque una diferencia importante.

A la hora de gastar de más o de menos, cada segundo y electrodoméstico cuenta, con lo cual, antes que nada, debes revisar tu casa o tu segunda vivienda. Ya sea la que vives habitualmente o a la que vas en vacaciones, seguro que te preocupa especialmente la subida del precio de la luz.

No solo ha aumentado la factura, sino que ahora con el IVA de nuevo en niveles altos, los precios que pagamos a final de mes son más elevados. Por lo que una simple factura de un lugar en el que no estamos puede acabar aumentando mucho más provocando un problema mayor a la larga.

Mantener a raya cada gasto es algo que debes tener en cuenta y en especial, evitar ese consumo ‘fantasma’ que quizás no tenías en cuenta antes y ahora debes mantenerlo a buen recaudo. Cuidado con lo que gastas porque podrías estar ante un elemento que te está suponiendo varios euros a final de mes.

Gastar lo mínimo, especialmente en algo que no se ve y está muy presente, como la luz y el agua es esencial. Habrá llegado el momento de no invertir demasiado en un consumo de luz que podemos evitar. Por lo que acabaremos de forma ejemplar reduciendo ese extra que quizás no sabíamos que podíamos eliminar. Toma nota de los consejos para no gastar de más en luz si no vives en esa casa o si pasas largas temporadas fuera de ella.

Los mejores consejos para evitar los ‘consumos fantasmas’ en casa

Los consumos fantasmas se producen en electrodomésticos que están enchufados, pero no encendidos, ni lo van a estar en mucho tiempo. Por lo que necesitamos empezar a eliminar este tipo de elementos que no nos aportarán nada de nada en nuestro día a día.

Por ejemplo, no sirve de nada tener enchufado el microondas en nuestra segunda vivienda o casa si no vamos a estar. No tiene botón de reposo como la televisión, pero también puede generar un pequeño consumo fantasma que podríamos evitar, con el gesto de desenchufarlo.

Es importante desenchufar todos los electrodomésticos que no usemos. Incluida la nevera si vamos a estar mucho tiempo fuera, de lo contrario, acabará generando más y más dinero, en forma de consumo que debemos evitar de la manera más rápida posible en estos días.

En casa, en lugar de tomar la decisión de desenchufar, podemos hacernos con una regleta que nos permita apagar con un solo gesto todos los electrodomésticos que tenemos en un mismo orden. Es decir, la televisión, el decodificador de canales o la consola de juegos, pueden ir en una misma regleta y eliminar de golpe un posible consumo de más.

También es importante desenchufar, secadora y lavadora, de la misma forma que debemos optar por comprar un tipo de elemento que sea eficiente energéticamente y saber usar estos elementos. No necesitas lavar toda la ropa a grandes cantidades de temperatura, puedes lavar en agua fría y ahorrar energía.

Usar electrodomésticos eficientes, pero también programas eco, para poder gastar menos en su uso, evitará ese consumo de más que quizás has empezado a notar en estos días que has estado fuera e igualmente has visto como has gastado en tu casa.

Ahora que volvemos a la rutina, el consumo debe volver a la normalidad, con el extra del cambio de luz y esa nueva tarifa que vuelve a poner el IVA en niveles máximos. Pese a que no se trata de un bien de lujo, la luz es imprescindible para vivir, por lo que estos pequeños consejos pueden acabar siendo los que nos ayuden a no gastar de más ahora que estará más cara la factura.

Aplica estos pequeños gestos y podrás reducir el consumo ‘fantasma’ de tu vivienda y segunda vivienda de la mejor manera posible. Los resultados se notarán.