Puedes estar tranquilo: el Supremo confirma que la pausa para el desayuno es tiempo de trabajo efectivo

El Supremo ha confirmado que la pausa para el desayuno es tiempo efectivo de trabajo, algo que quizás no sabías. No ir a la pausa del café porque pensábamos que era algo que estaba fuera del horario laboral o incluso aquellos que se quedan después para recuperarla.

A lo largo de nuestra vida laboral nos hemos enfrentado a cualquier tipo de compañeros de trabajo. Desde los más fieles a los horarios, hasta los menos, pero en gran medida, y, sobre todo, cuando hay más trabajo, sorprende el hecho de que esta pausa acabe siendo motivo de debate que ahora quedará zanjado.

Puedes estar ya tranquilo

Hay un elemento que quizás desconoces y con el que a partir de ahora te vas a quedar tranquilo. El hecho de que la pausa para el café esté o no incluida en el horario laboral, ye dejará de ser un problema. El debate se eliminará de inmediato ante una respuesta contundente y legal.

Estamos ante un cambio que puede ser el que marque la diferencia. Después de años en los que quizás la culpabilidad ha estado presente. Esos minutos para desconectar, saliendo de un trabajo y quizás recibiendo algunas miradas asesinas que nos han dejado en una posición complicada.

¿Cuántas peleas o malos rollos ha generado la pausa del café? ¿Cuántas miradas asesinas, pero también comentarios negativos nos han dado? Infinidad de momentos en los que nos han dejado con la palabra en la boca o nos hemos tenido que tragar nuestras palabras ante una situación que ha podido acabar siendo mucho peor de lo esperado.

El ciclo laboral al que nos enfrentamos puede cambiar por completo, ahora que ya sabemos que estamos ante un camino que puede acabar siendo el correcto en muchos sentidos. Estamos ante una pausa para el café que no tiene nada de malo, sino todo lo contrario.

Ha acabado siendo una fuente de debate que ha abierto la caja de pandora, realmente podemos saber en todo momento cómo aplicar estos elementos que han acabado siendo los que marquen la jornada laboral. Hay una normativa y una ley que deja muy claro qué debemos hacer y qué no.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a aquellos que creen que hay algo más detrás de este elemento que ha acabado generando una serie de comentarios. Por fin ya sabemos que podemos hacer una pausa.

El Supremo confirma que la pausa para el desayuno entra dentro de la jornada

El Supremo trae buenas noticias y nos permite no solo hacer el café del desayuno tranquilamente, sino también descubrir que podemos tener los 15 minutos de cortesía antes de entrar para fichar. Algo que quizás nos dará más de una alegría en estos días que estamos dejando atrás.

El hecho de llegar un poco tarde o de no fichar a la hora también era algo que estaba sobre la mesa. A veces el transporte llega tarde o debemos afrontar una situación distinta. Por lo que nos enfrentamos a un giro radical a la hora de empezar a trabajar con una sonrisa de oreja a oreja.

Ahora no solo tendremos menos estrés a la hora de ir a trabajar, sino también en esa pausa café tan especial que vamos a querer realizar de forma casi inmediata al leer esto. No solo está permitida, sino que es hasta recomendable. Especialmente en momentos de mucho estrés, parar un poco para buscar un poco de inspiración o descansar la mente para buscar una alternativa al problema que tenemos delante, puede ser clave. Las grandes empresas, no dudan en ir en busca de algunos elementos que ayudan a las personas para poder ser más productivos. Desde horarios flexibles, hasta vídeo juegos o camas para hacer la siesta.

En España ahora ya tenemos la pausa del café dentro de la jornada laboral, con ella o sin ella, la productividad no debería verse afectada, sino todo lo contrario. Sabiendo que a través de estos pequeños descansos podemos acabar teniendo una serie de buenas ideas que son claves.

A través de ellas podremos obtener una serie de elementos que son fundamentales y que quizás te acaben dando lugar a una mayor productividad, ahora totalmente legal en muchos aspectos. Por lo que al final del recorrido acabaremos obteniendo aquello que realmente necesitamos.

Un cambio de ciclo que puede ser el que marque la diferencia en muchos aspectos y con el que quizás acabaremos teniendo esa seguridad máxima que quizás nunca hubiéramos esperado. Habrá llegado el momento de empezar a cuidarnos un poco más también en el trabajo.

Ahora ya sabemos que la pausa del café esos minutos de desconexión forman parte de lo que legalmente incluye la jornada laboral a la que nos enfrentamos. Así lo determina el máximo tribunal y así debemos tenerlo en cuenta.