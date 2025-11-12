El pueblo de Tarragona que tiene un mercadillo único para preparar la Navidad: desde capones, árboles a dulces artesanales

Cada año, la Feria de Navidad del Morell marca el inicio oficial de las fiestas en este municipio de Tarragona, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias que buscan disfrutar de un ambiente cálido, artesanal y lleno de ilusión. Este 2025, el evento se celebrará del 28 al 30 de noviembre, en la céntrica calle Àngel Guimerà, que acogerá puestos de productos navideños, actividades familiares, actuaciones musicales y propuestas gastronómicas. Con sus luces, decoraciones, talleres y música, el evento busca recrear el ambiente de un auténtico pueblo navideño.

El Ayuntamiento del Morell, a través de la concejalía de Promoción Económica, impulsa cada año esta feria con el objetivo de dinamizar el comercio local y reforzar el sentido de comunidad. Tal como explica la concejala Mònica Casas, «la Feria de Navidad es una manera de dar visibilidad a nuestro tejido comercial y artesanal, pero también de compartir el espíritu de las fiestas con todo el mundo». Por su parte, el alcalde Eloi Calbet destaca que «esta feria ya forma parte de la identidad del municipio: refleja la ilusión, el dinamismo y las ganas con las que los morellenses vivimos la llegada de la Navidad».

La Feria de Navidad del Morell 2025 se celebrará del 28 al 30 de noviembre de 2025 en la calle Àngel Guimerà, junto a Miquel Martí i Pol, en el centro de la localidad. Durante tres días, los visitantes podrán recorrer un completo mercado al aire libre con más de 50 puestos temáticos, donde se exhiben productos típicos de la época, regalos originales y elaboraciones artesanales. Entre los más destacados se encuentran:

Decoraciones navideñas: desde bolas y guirnaldas hasta coronas, velas y adornos personalizados para el árbol o el belén.

Figuras de pesebre: artesanos locales presentan sus creaciones tradicionales, hechas a mano y con materiales sostenibles.

Regalos personalizados: bisutería, velas, cosmética natural, juguetes de madera y piezas únicas de artesanía.

Gastronomía local: turrones, barquillos, embutidos, quesos, pan de higo y dulces típicos del territorio.

Productos de proximidad: bodegas y cooperativas de la zona ofrecen sus mejores vinos, aceites, mieles y licores.

Actividades familiares y experiencias únicas

Uno de los grandes atractivos de la Feria de Navidad del Morell son las actividades pensadas para toda la familia. El trende la feria es un clásico que no puede faltar. Recorre las calles principales en un viaje lleno de luces y villancicos.

Por su parte, la pista de hielo permite disfrutar de una experiencia invernal auténtica sin salir del municipio. Asimismo, habrá espectáculos y actuaciones en directo, así como talleres infantiles (decoración de figuras navideñas, manualidades para el árbol de Navidad y postales y mandalas).

Los más pequeños podrán participar en el taller del duende reciclador, una actividad educativa que enseña cómo reutilizar materiales para crear adornos sostenibles. También se organizarán visitas de personajes navideños, cuenta cuentos y talleres en los que podrán preparar su carta para Papá Noel o los Reyes Magos.

Zona gastronómica y degustaciones

La feria contará con una zona gastronómica donde se podrán degustar productos típicos del territorio: embutidos artesanos, vinos del Camp de Tarragona, dulces tradicionales y chocolate caliente con churros. Además, algunas bodegas locales ofrecerán catas guiadas y maridajes navideños, ideales para descubrir los mejores vinos para las celebraciones de diciembre.

En resumen, la Feria de Navidad del Morell 2025 promete ser uno de los grandes acontecimientos festivos del año en el Camp de Tarragona. Tres días llenos de luz, música, artesanía y espíritu comunitario que convertirán las calles del municipio en un escenario de cuento. Cada edición atrae a miles de visitantes de toda la provincia.