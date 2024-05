Las pruebas que lo confirman: la increíble novedad que se ha descubierto en nuestro Sistema Solar

El Sistema Solar presenta una increíble novedad para la que ya hay pruebas, algo que ha costado más de 18 años conseguir y que representa toda una revolución para los amantes de la astronomía. Hoy en día estamos empezando a ver un poco más allá de nuestro planeta en una exploración espacial con algunas novedades importantes.

Estamos ante los primeros y grandes avances de un estudio del cosmos que deja más de una sorpresa. Hasta hace muy poco nunca antes habíamos salido del planeta, por lo que las primeras visualizaciones de todo lo que nos rodea no han dejado indiferente a nadie.

Confirman las pruebas que hay 9 planetas

En el colegio estudiábamos el Sistema Solar con 9 planetas: Mercurio, Venus, La Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Nos grabamos a fuego una organización que finalmente fue desestimada hace 18 años. El planeta más alejado del Sol y de nuestra visión, Plutón, pasó a ser descatalogado como tal. Es decir, nos quedamos con 8 planetas y quizás a más de uno nos pareció demasiado poco, acostumbrados a este número inicial que marcaba un orden y una organización que tenía su lógica.

Han pasado años y con ellos han seguido los estudios. En busca de pruebas que dejarán ver a otro planeta más, siguiendo con un orden que parecía muy claro. Los científicos, en especial en todo lo que tiene que ver con el universo, se basan en suposiciones, es decir, no tienen la certeza de que es como dicen. Las distancias son tan grandes que es imposible confirmar que sus teorías son ciertas o no, por lo tanto, debemos creer firmemente en ellas para poder organizar este universo que sigue siendo un completo desconocido.

Lo que parecía imposible ha acabado siendo posible después de años y años de estudios que han permitido ver, un planeta que parece que se mueve por momentos, aunque es una realidad. Después del desengaño de ver caer a Plutón ya que sus dimensiones no se consideraban como planeta, se ha vuelto a crear la esperanza de ver un noveno planeta en nuestro sistema solar, un elemento que acabará siendo el que nos acompañe en este estudio de un sistema en el que vivimos.

Hoy en día parece imposible pensar en novedades fieles a un sistema solar que parece que sigue estando a la espera de ser descubierto o, al menos, eso es lo que parece.

Esta es la increíble novedad que se ha descubierto en nuestro Sistema Solar

Un noveno planeta es una gran noticia si tenemos en cuenta que nos quedamos sin él hace más de una década. Por lo que, más allá de Neptuno, el campo de visión de los expertos se va deteriorando, dando lugar a unas cifras que no terminan de ser del todo las esperadas. Se ven sombras o reflejos de algo que está tan sumamente lejos que cuesta de medir o de poder interpretar. Es complicado, pese a los avances tecnológicos actuales, asegurar qué hay más allá de este gran planeta.

Konstantin Batygin, Alessandro Morbidelli, Michael E. Brown y David Nesvorny son los expertos del Instituto Tecnológico de California que están detrás de este descubrimiento que sería capaz de sustituir a Plutón. Siendo una esperanza para que el Sistema Solar mantenga la organización que todos hemos estudiado y parece tener una cierta lógica. Para conseguir ver este planeta han pasado años y años analizando esos cuerpos celestres que parece que siguen una órbita. Debemos tener en cuenta que cuánto más lejos estamos del Sol, más se tarda a recorrer un trazado a su alrededor. Por lo que para asegurar que un cuerpo mantiene una trayectoria parecida a la Tierra o la del resto de los planetas que giran a su alrededor, pueden pasar décadas. Siguiendo con estos estudios actuales en los que se puede apreciar una órbita parecida a la de otros planetas, parece que finalmente sí, se podría confirmar que hay algo más allá y tiene las dimensiones apropiadas para ser un planeta, así como la dirección y la pauta de movimiento correcto para poder afirmarlo.

De momento, estamos ante un nuevo descubrimiento de lo más esperanzador. Este planeta no puede verse siempre, dependiendo de los movimientos de la Tierra o de la posición de los otros planetas cuesta más o menos verlo. No será hasta dentro de muchos años, décadas o incluso cientos de años, cuando podremos descubrir hacia dónde va ese planeta y si realmente es un planeta o no. De momento, podemos soñar con ver esos mundos lejanos o pensar qué habrá después de nuestro sistema, en este universo que parece que está formado por cientos o millones de estrellas que igual que la nuestra podrían albergar vida.