El escándalo de los ‘Papeles de Pandora’ ha salpicado a personalidades de todo el mundo. Una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ), que se basa en 11,9 millones de archivos confidenciales filtrados de 14 empresas dedicadas a montar fideicomisos y sociedades ficticias en paraísos fiscales. A raíz de esta noticia, resulta de especial interés conocer cuáles son los principales países considerados paraísos fiscales este 2021.

Paraíso fiscal: ¿Qué es?

Lo primero y más importante es conocer qué es exactamente un paraíso fiscal. En base a la defición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es toda aquella jurisdicción que cumple con los siguientes criterios: falta de transparencia, impuestos mínimos o inexistentes sobre los ingresos, ausencia de activades económicas sustanciales en el lugar de destino y falta de un sistema para intercambiar información.

Países que son paraísos fiscales en 2021

El último informe del Consejo de la Unión Europea señala que los principales paraísos fiscales son los siguientes.

Belice

Belice se encuentra en la costa este de Centroamérica, y tiene una población de cerca de 400.000 habitantes. Se trata d eun paraíso fiscal en el sentido más amplio de la palabra. Constituir sociedades offshore es 100% legal y, además, se trata de un trámite muy simple. De esta manera, personas tanto físicas como jurídicas obtienen cierta protección frente a los impuestos sobre las ganancias del exterior.

Islas Marshall

La República de las Islas Marshall es un estado insular localizada en el océano Pacífico. En la jurisdicción fiscal del país, todas las empresas extranjeras y sociedades no residentes que no realizan ninguna actividad empresarial dentor de la isla, no tienen que pagar impuestos. Tampoco hay que presentar cuentas anuales y la economía es muy estable porque la moneda oficial es el dólar estadounidense.

Islas Vírgenes Británicas

Las Islas Vírgenes Británicas son un territorio británico de ultramar. Están situadas en el mar Caribe, al este de Puerto Rico. Aunque tiene una población de apenas 36.000 habitantes, cuenta con más de 400.000 empresas. Las IVB apenas tienen impuestos: no hay impuestos sobre la renta, ni a las ganancias… Los ingressos se recaudan a través del impuesto a los salarios y a la propiedad de tierras.

Cabe señalar que, d acuerdo con cifras de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en 2019 las Islas Vírgenes Británicas recibieron 57.997 millones de dólares en inversiones extranjeras directas, muchomás que otras economías desarrolladas como Francia, Canadá y Alemania.