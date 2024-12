La predicción de Bill Gates que podría ocurrir en 2025

Este 2025 podría hacerse realidad una predicción de Bill Gates que pone los pelos de punta en todos los sentidos. El hombre que se ha convertido en un auténtico profeta ante todo lo que ha ido vaticinando que al final se ha cumplido, no duda en apuntarse un nuevo tanto que hace referente a una polémica que parece que este año se empezará a resolver. El mundo avanza a toda velocidad y lo hace tan rápidamente que parece que nos alejamos de lo que sería habitual para lanzarnos directamente hacia un cambio de ciclo destacado.

Bill Gates se ha convertido en un referente mundial, siendo el creador de un imperio que traspasa fronteras. Todo el mundo puede estar pendiente de estos cambios que él anuncia y que rara vez dejan de cumplirse. En esencia estamos ante un visionario que no dudó en apostar en su día por un cambio de ciclo que hemos acabado viendo llegar a toda velocidad. Por lo que, al final, estamos ante un destacado cambio de ciclo que hasta el momento nunca hubiéramos imaginado. Este 2025 podemos encontrarnos con este elemento que quizás no creíamos que fuera posible.

Podría ocurrir en 2025

El presente que vivimos es un futuro que nunca nos hubiéramos imaginado. Cuesta creer que hace unos años, no tantos, no existían las redes sociales. El mundo era un lugar mucho más calmado, con personas que interactuaban entre sí y hacían realidad una serie de cambios destacados.

Pensábamos que las redes sociales serían la forma de estar todos conectados, que unirían en lugar de desunir. Pero, en realidad, sólo era la antesala de algo más, un pequeño cambio que nunca hubiéramos pensado que tendríamos tan presente como en estos días que tenemos por delante.

Por lo que, quizás hasta la fecha no hubiéramos pensado que este presente que vivimos nos invite a pensar en un futuro ante un elemento que sólo existía en las películas. La Inteligencia Artificial ha acabado siendo uno de los elementos que se ha acabado imponiendo en todos los sentidos.

La vemos a la hora de crear contenidos o de simplemente cuestionarnos el futuro con este elemento marcando nuestras vidas. Tocará saber en todo momento qué es lo que podría ocurrir en breve. Bill Gates sabe muy bien qué nos está esperando en este 2025 que debemos empezar a visualizar con el paso de los días.

Esta es la dura predicción de Bill Gates

Este experto no dudó en lanzar una previsión que realmente puede llegar a sorprendernos y no es de extrañar que dé un poco de miedo, aunque ya es una realidad. La conducción autónoma es uno de los sueños de Elon Musk, aunque a nivel privado parece complicado, puede hacerse realidad en 2025 a nivel de empresa.

Es decir, quizás estemos más cerca de que las autoridades autoricen los vehículos autónomos. Algo que cambiaría por completo la manera de desplazarnos y que puede acabar siendo un paso más allá de esos días en los que veíamos coches sin conductor en las películas de ciencia ficción.

La DGT define este tipo de vehículos como: «Los vehículos de conducción automatizada están equipados con diferentes tecnologías, entre las que se incluyen: sensores de percepción del entorno (láser, radar, LiDAR, ultrasonidos, infrarrojos, cámaras de visión artificial, etc.), sistemas de posicionamiento, sistemas de comunicaciones, sistemas avanzados de control, sistemas de aprendizaje automático (machine learning), algoritmos complejos, controladores y actuadores, así como unidades de control con potentes procesadores para ejecutar software y transformar los datos recabados por los sensores en acciones sobre el volante, acelerador, freno, etc. Con estas tecnologías, los vehículos automatizados pueden percibir con detalle el entorno, medir distancias, monitorear vehículos peatones y obstáculos, detectar los bordes de la calzada, identificar y seguir las líneas de los carriles o leer las señales de tráfico. A continuación, toda esta información es procesada por un complejo y sofisticado software, el cual crea una estrategia con determinadas tareas de conducción dinámicas (Dinamic Driving Tasks, DDT), enviando instrucciones a los actuadores del vehículo, los cuales controlan la aceleración, el frenado y la dirección. Las tecnologías embarcadas en el vehículo automatizado reciben el nombre de sistemas de conducción automatizada (Automated Driving Functions, ADS) y conforman el hardware y el software que, conjuntamente, son capaces de realizar las tareas de control dinámico del vehículo de forma sostenida y segura, dentro de un dominio de diseño operativo (Operational Design Domain, ODD) específico. El dominio de diseño operativo se refiere a las condiciones operativas bajo las cuales un sistema de conducción automatizada está específicamente diseñado para funcionar, y que incluyen el tipo y estado de la vía, el entorno que rodea el vehículo, condiciones de tráfico, condiciones ambientales de iluminación o meteorológicas, etc. El desarrollo y uso de estas tecnologías incide directamente en las capacidades del vehículo de conducirse por sí mismo. Existen diferentes clasificaciones del nivel de automatización de vehículos, como la impulsada por la Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE), que clasifica el nivel de automatización en función del nivel de atención e intervención del humano en la conducción. Este estándar define seis niveles de automatización, de 0 (ninguna automatización) a 5 (vehículo completamente autónomo)».