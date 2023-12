Es posible cortar jamón sin cuchillo: descubre el truco que ha revolucionado las redes sociales

Las redes sociales se han visto conmocionadas por la forma de cortar jamón sin cuchillo, un truco que nos cambiará la vida. El jamón es uno de los básicos de toda casa que en estas fechas forma parte del alimento más viral del momento. Son muchos los que deciden regalar esta pieza tan nuestra que nos acompañará en esos días en los que necesitamos un poco de comida rápida. El pan con tomate y este ingrediente por encima es un pequeño placer que descubriremos y disfrutaremos por encima de cualquier cosa.

Este truco ha revolucionado las redes sociales

Los trucos que nos invitan a hacer cosas que hacemos normalmente de forma distinta se han convertido en toda una novedad durante estos últimos tiempos. Las redes sociales sirven de fuente de información para ver cómo hacen los expertos o aquellos que quieren descubrir la manera de hacer cosas de otra forma, algo tan habitual como cortar el jamón.

Este alimento tiene una serie de peculiaridades, los expertos dicen que se debe cortar lo más fino posible para poder degustarse. Todos hemos estado en casas donde lo cortan de un tamaño tan grande, que prácticamente se pueden hacer taquitos para acompañar un buen gazpacho con él.

Pero cuidado porque lo que vamos a ver en este vídeo viral pone los pelos de punta. No es fácil dominar un cuchillo con el que podemos cortar el jamón, de hecho, puede ser complicado. Además de un poco peligroso, ya que podríamos cortarnos si se nos escapa. Las urgencias de los hospitales reciben en estos días a muchas personas que han sufrido las consecuencias de un jamón mal cortado, algo que no sucederá a partir de ahora.

Es posible cortar el jamón sin cuchillo

Lo que nadie sabía o casi nadie había visto en su vida es cómo corta el jamón esta mujer. Ha desarrollado una técnica que millones de personas han visto en las redes sociales. Lo primero que llama la atención es que no usa cuchillo. Solo por este detalle ya los jamoneros de toda la vida se pondrán las manos en la cabeza.

Su técnica desarrollada durante estos años de jamones de Navidad o de regalos en busca de tocar el paladar de los cocinillas de la casa, es casi magistral. No duda en cumplir el objetivo de cortar el jamón lo más finito posible y lo consigue de la mano de un tipo de herramienta que es fundamental para este proceso.

Nada más y nada menos que un pelador de patatas es lo que usa esta mujer para conseguir que el jamón quede cortado a las mil maravillas y obtener de esta manera unos trocitos pequeños. Pero cuidado, porque parece fácil, pero no lo es. La mujer tiene mucha técnica, pero debe usar una fuerza enorme para poder cortar un jamón que pese a estar fresco, no es tan blando como las patatas.

Es una manera de cortar el jamón que ha despertado el interés de media España que busca la manera de no cortarse y de servir en la mesa de esta Navidad lo mejor. Quizás nos demos cuenta de que estamos ante una serie de elementos y de sistemas que buscan innovar.

La realidad es que se trata de un sistema que pone los pelos de punta y que quizás podemos probar, pero con mucho cuidado. El jamón no queda igual cortado y puede perder parte de su sabor al quedar tan fino. Además de que no es tan fácil como parece, si no quieres destrozar tu jamón. Usa un cuchillo.