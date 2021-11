La obra maestra de Frank Herbert, «Dune», vuelve con gran fanfarria gracias a la nueva película de Denis Villeneuve disponible en todos los cines. Muchos son los aspectos científicos que podría surgir a raíz del visionado de «Dune», pero un artículo publicado en The Conversation explora un nuevo punto de vista: ¿ podrían los humanos sobrevivir en los desiertos de Arrakis?.

¿Podrían los humanos sobrevivir en los desiertos de «Dune»?

Ha sido un grupo de científicos de modelado meteorológico quienes han modelado un planeta con el clima de Arrakis para responder a la pregunta. Un modelado que podemos comprobar al completo en este sitio web ¿Y cuál es el veredicto final de la pregunta sobre si se podría sobrevivir en los desiertos de «Dune»? Pues lo cierto es que sí que sería posible vivir en Arrakis, o al menos parte de él, a pesar de que el planeta es inhóspito.

Para hacer el modelo climático de Arrakis, los científicos utilizaron el clima de la Tierra como base, mientras que la información detallada sobre el clima del planeta creado por Herbert se encontró en las principales novelas y en la Enciclopedia «Dune».

La atmósfera de la simulación experta estaba compuesta por menos dióxido de carbono , con 350 partes por millón (en la Tierra, en cambio, hay 417 partes por millón). En la Tierra hay muy poco ozono en la atmósfera inferior, solo alrededor del 0,000001%, mientras que en Arrakis es del 0,5 por ciento (el ozono, por así decirlo, calienta 65 veces más eficazmente que el dióxido de carbono).

En el modelo de Arrakis de los científicos, los meses más calurosos en los trópicos alcanzan los 45 ° C, mientras que en los meses más fríos es posible encontrar una temperatura de 15 ° C, similar a la de la Tierra. En las latitudes medias y en las regiones polares todo cambia: el verano puede llegar a los 70 ° C en la arena (como también leemos en el libro) y los inviernos son igual de extremos, hasta los -40 ° C en las latitudes medias y hasta – 75 ° C en los polos.

Los trópicos serían el área más habitable

Según el modelo de los expertos, en el Arrakis simulado podría llover (lo que en el libro se niega), pero solo en montañas y mesetas. Entonces surge la pregunta: ¿podrían los humanos sobrevivir en un planeta tan desértico? Al contrario de lo que se ve en el libro y la película, los trópicos parecen ser el área más habitable.

Las latitudes medias, donde vive la mayoría de las personas Arrakis en el libro, son en realidad las más peligrosas en términos de calor. Hay que decir, sin embargo, que aunque Herbert escribió su novela en 1965, cuando nuestra concepción de los modelos climáticos aún no estaba muy evolucionada, el mundo que creó parece extraordinariamente coherente con respecto a lo que se sabe hoy en día sobre el clima.