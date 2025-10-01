La playa a menos de 2 horas de Madrid perfecta si quieres aprovechar el fin de semana: casi nadie la conoce

A la hora de organizar una escapada en familia, es imprescindible pensar en el tiempo que tienes y qué es lo que quieres hacer. Si vives en Madrid, seguro que te apetece descansar y desconectar de la rutina en un entorno relajado, y para ello hay una playa a sólo dos horas de la capital que es un auténtico paraíso. Se trata de la Playa de Pinedo, situada en el distrito de Poblados Marítimos de Valencia.

Un rincón costero tranquilo, con arena dorada y aguas cristalinas que ofrece una alternativa más relajada que otras playas de Valencia, como la Malvarrosa. Con casi tres kilómetros de extensión, combina lo mejor de dos mundos: el ambiente mediterráneo con chiringuitos y restaurantes a pie de mar, y un entorno natural dominado por los arrozales de la Albufera y la desembocadura del río Turia.

Playa de Pinedo

«Si para ti, tu mascota lo es todo, y no concibes un día de playa sin que vaya contigo… ¡Estás de enhorabuena! La playa de Pinedo es tu mejor opción por ser la única playa de València con un tramo habilitado para tu «fiel acompañante». «PlatjaCan», que así es como se llama, ocupa la zona más próxima al Club Náutico de Valencia y a la desembocadura del Turia. Durante la campaña estival permite el baño en horario de 9.30 a 19.30 horas. ¡Guau, guau!

Si lo que te va es el naturismo, justo en el extremo contrario, en el tramo entre la denominada «casa negra» y la antigua fábrica de Plexi, existe una área libre nudista. La de Pinedo es la primera playa que te encontrarás una vez que salgas de la ciudad hacia el sur. Puedes acceder cómodamente en autobús, conduciendo un coche o en bicicleta, nuestra opción favorita. Y no tardarás más de 15 minutos por el carril bici. En los últimos años ha experimentado una mejora muy importante de sus infraestructuras, destacando las facilidades que da a las personas de movilidad reducida que quieran disfrutarla y el canal habilitado para deportes náuticos», detalla Visit Valencia.

Una de las grandes ventajas de esta playa situada a dos horas de Madrid es que hay zonas específicas para perros. Además, la calidad de sus aguas está avalada por la Bandera Azul, un distintivo que certifica seguridad, servicios y respeto medioambiental. Durante los meses de verano, la playa cuenta con socorristas y puestos de vigilancia. También dispone de accesos adaptados para personas con movilidad reducida, duchas, aseos y servicio de alquiler de sombrillas y hamacas.

El paseo marítimo es otro de sus atractivos: un espacio ideal para pasear con el Mediterráneo como telón de fondo. Aquí se encuentran multitud de restaurantes donde degustar la cocina tradicional valenciana, como la paella de marisco, el arroz del senyoret o la clásica paella valenciana con pollo y conejo. A ello se suman los pescados frescos y los mariscos.

Actividades y entorno natural

La Playa de Pinedo se encuentra junto al Parque Natural de la Albufera, cuyo paisaje está en constante cambio, con arrozales que se tiñen de verde en verano y de tonos dorados en otoño, y con una gran variedad de aves que hacen de este lugar un auténtico santuario para la observación ornitológica.

Una de las actividades más emblemáticas es el paseo en barca por la laguna, una experiencia que transporta a otra época. Las embarcaciones de madera, conocidas como «albuferencs», avanzan lentamente por las aguas tranquilas, ofreciendo vistas privilegiadas de los atardeceres más famosos de la zona. Asimismo, los senderos que rodean la Albufera permiten caminar entre arrozales y disfrutar de una perspectiva distinta de Valencia.

«Se encuentra a sólo 10 km de la ciudad. Naturaleza en estado puro, atardeceres de ensueño, paseos en barca y desconexión en mayúsculas. Como un oasis urbano rodeado de arrozales y bosque: eso es el Parque Natural de L’Albufera para todo el que la conoce. Visítala si quieres entender el origen de la gastronomía valenciana, porque ¿puede haber un motivo mejor para visitarla que saber que es justo el lugar donde se inventó la paella? Acércate al poblado de El Palmar y degusta sus platos típicos. Prueba el all-i-pebre o la llisa adobada y siente una nueva forma de entender la comida: disfrutando y comprendiendo también su origen. Da un paseo por alguno de los seis itinerarios señalizados del parque natural. Descubre todas las aves acuáticas, la vegetación y vive como un auténtico pescador de la zona en el lago más grande de España. Querrás repetir».