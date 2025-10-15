Parece un gesto inocente pero es un peligro: el motivo por el que jamás debes tirar agua hirviendo al fregadero

Hay un motivo de peso por el que jamás debes tirar agua hirviendo al fregadero, parece un gesto inocente, pero es un peligro. Deberemos empezar a pensar en estos cambios que parece que lleguen por momentos. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en este mantenimiento de la casa y de la cocina que hacemos en estos días. La limpieza puede ser un problema, en especial si no cuidamos determinados elementos.

El motivo por el que jamás debes tirar agua hirviendo en el fregadero

Los expertos de Reformas Fernández nos explican que: «Una respuesta rápida y simple sería sí. El agua hirviendo por el fregadero puede ayudar a eliminar un atascamiento. Pero, como puedes imaginar, todo en esta vida tiene matices y en este tema, también nos encontramos unos cuantos que creemos que es preciso señalar. El primero de todos es la temperatura del agua. ¿Nuestra recomendación? Que no supere en ningún caso los 100 ºC, ya que puede ser el causante de que las tuberías se deformes o se rompan, sobre todo si están fabricadas en materiales como el plástico o el acero inoxidable. Además, tienes que tener también cuidado de no hacerte daño. Estamos hablando de agua a muy alta temperatura y puede causarnos quemaduras graves y dolorosas. Por eso, asegúrate de tener un recipiente adecuado y no acercarte demasiado para evitar salpicaduras o el vapor».

Siguiendo con la misma explicación: «Viendo que las consecuencias pueden ser bastante graves, nunca está de más conocer otras opciones menos peligrosas. Existen en los supermercados e hipermercados bastantes productos químicos diseñados para esta clase de inconvenientes. Del mismo modo, si te gustan los remedios caseros, siempre puedes utilizar una mezcla de bicarbonato, sodio y vinagre. Más alternativas para no tener que echar agua hirviendo por el fregadero: el desatascador mecánico. Hace muchos años era totalmente normal y una herramienta importante en todos los hogares, pero se ha ido perdiendo. También hay otros más modernos como el desatascador espiral en forma de muelle».

