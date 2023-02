¡Sorprendente!: ¿cuál es el origen de la expresión: de este agua no beberé?

El refranero español está repleto de expresiones que usamos ahora, pero que muchas viven de hace siglos y algunas no sabemos ni que existen. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de la expresión: de este agua no beberé?

En concreto, la frase es más larga y es «Nunca digas de esta agua no beberé». Realmente su significado literal es tener la suficiente agua como para poder prescindir del agua ajena y aseguremos que no la vamos a beber.

Pero este refrán popular tiene otros significados, que no son literales, como pasa con muchos otros que existen desde hace siglos en el país.

La expresión de este agua no beberé

Realmente quiere decir que no digas nunca no a nada porque no se sabe que harás sobre ello en un presente o futuro. Así que no asegures.

Aunque su origen es difuso, podría venir de cuando los campesinos decían si y veían si algo era necesario.

Según el Centro Virtual Cervantes, la idea clave es Consentimiento – Realismo, con el significado de “Por mucho que nos repugne algo, no podemos afirmar que no lo haremos o que estemos libres de que nos suceda”.

Con efectos humorísticos existe una forma más larga de esta paremia: Nunca digas ‘De esta agua no beberé’ ni este cura no es mi padre. Hay incluso otra forma más larga aún: Nunca digas ‘De esta agua no beberé’ ni este cura no es mi padre ni este trasto no cabe.

Este refrán hace siglos que existe, y lo vemos en determinados libros, como el famoso Don Quijote de la Mancha. En un pasaje se escribía: «Pero el hombre pone y Dios dispone, y Dios sabe lo mejor y lo que le está bien a cada uno, y cual el tiempo, tal el tiento, y nadie diga ‘desta agua no beberé’, que adonde se piensa que hay tocinos, no hay estacas; y Dios me entiende, y basta, y no digo más, aunque pudiera».

Además del significado antes visto, también quiere decir que no podemos hablar de algo que no nos va a ocurrir nunca, pues hay que aceptar que la vida da muchas vueltas y tampoco vamos a poder saberlo realmente.

Actualmente se usa para ello y también para acabar alguna frase o explicación general sobre un tema cuando seguro no sabemos qué haremos o sucederá con él. Siempre es mejor conocer aquello que se escucha y dice.