No tires los zapatos que ya no te valen: con este truco y alimento que tienes en la cocina, los volverás a usar

Puede ocurrir que te hayas comprado unos zapatos y te estén pequeños, por lo que si no los devuelves, los acabarás dejando guardados en el zapatero o el armario y al final nunca habrás podido llevarlos. Sin embargo, existen varios trucos que te permitirán ensanchar esos zapatos que siempre fueron pequeños o aquellos que ya no te puedes poner porque ya no te valen. No tires esos zapatos y utiliza el alimento que tienes en la cocina para que puedas volver a usar tus zapatos.

No tires los zapatos y ensánchalos con este ingrediente de cocina

A todo el mundo le puede pasar comprar zapatos que no son de la talla adecuada, quizás porque nos hemos dejado conquistar por su elegancia y no hemos prestado demasiada atención a la comodidad, o porque se compraron por internet y por tanto, una vez llegan a su destino , no coinciden en la medida que esperábamos.

Puede ocurrir también que nuestro pie se agrande (algo que puede ocurrir perfectamente tras una lesión o torcedura o la mujer lo puede sufrir durante el embarazo), por lo que entre las soluciones que siempre se recomiendan cuando se trata de ensanchar zapatos pequeños, tenemos por ejemplo llenarlos de periódico y meterlos en el congelador para que la piel pueda ceder y con el frío, hacer que la horma se agrande. También se dice que con un secador puedes hacerlos más grandes pero a todo esto, se le suma un «trucazo» que consiste en usar una simple patata.

Con este ingrediente que todos tenemos en casa, vas a poder ensanchar los zapatos de forma fácil. Lo único que se necesita es colocar una patata grande, bien pelada y envuelta en un paño de cocina dentro del zapato. Lo dejas actuar toda la noche y luego pruébalo por la mañana. En el caso de que todavía te apriete un poco, repite el proceso de nuevo.

Otros trucos para ensanchar los zapatos

El truco de la patata es uno de los mejores para ensanchar los zapatos de piel o cuero, pero como decimos, no es el único. También con granos de trigo o avena, se pueden ensanchar especialmente las botas estrechas, y también las deportivas. Llena las botas con los granos y luego vierte también agua para que las semillas se hinchen. Deja durante toda la noche, luego seca las botas e intentar ponértelas.

Por último, las hojas de periódico ligeramente humedecidas son también uno de los métodos más conocidos y utilizados. Elige unas hojas de periódicos, enróllalas y humedécelas con agua fría. Introduce las hojas de periódico húmedas dentro de los zapatos estrechos y déjalas actuar durante unas horas. No uses sin embargo este método en zapatos de gamuza, ya que podrían mancharse fácilmente.