Ni obvio ni claro: 5 palabras que utilizan las personas menos inteligentes

Ni claro ni obvio

No uses estas palabras que usan las personas menos inteligentes

Básicamente

Obvio

Simplemente

Genial

Como

Mundo Psicólogos nos da unas pistas de sobre lo que debemos empezar a ver algunos detalles que acabarán siendo los que marquen esa inteligencia que empieza a llegar a una temprana edad. Si cumples con algunos o todos estos elementos, es que realmente eres más inteligente de lo que imaginas.