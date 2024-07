Ni neveras ni tostadoras: los 3 los tres dispositivos que jamás debes desenchufar

Hay tres dispositivos que pase lo que pase, no debes desenchufar, antes debes consultar al fabricante o puedes tener un disgusto enorme. Ahora que nos vamos de vacaciones, empezamos a preguntarnos qué desenchufar para poder llegar a casa con la mínima factura de la luz posible. Es un hecho que hay dispositivos que siguen consumiendo energía de forma imposible de parar, pero también con la mirada puesta a una serie de detalles que son fundamentales y que quizás debes tener en cuenta. Por lo que, para optimizar tu consumo, debes tener en cuenta que el objetivo no es poner en riesgo determinados electrodomésticos.

Es importante estar pendiente de unos elementos que son claves y que quizás pueden ayudarnos a ahorrar. No tanto en la electricidad, pero si nos paramos a pensar en lo que podemos gastar cada día, si no tratamos bien estos dispositivos que, a la larga, cambiarlos nos puede salir muy claro. Vas a ahorrar un poco desenchufándolos, pero no mucho más de lo que imaginas. Siendo uno de los elementos que, quizás, merezca la pena dejar enchufado para no tener problemas a largo plazo que nos cuesten más de la cuenta.

Los dispositivos que jamás debes desenchufar

Hay algunos electrodomésticos que jamás deberás desenchufar o puedes tener problemas, aunque quieras ahorrar de más, hay algunos que por sus cualidades te apetecerá dejar al margen, pero será imposible. Otros, que querrás eliminar de esa lista de posibles consumos fantasmas, aunque tampoco será posible.

Según la OCU: «El consumo de los electrodomésticos supone el 55% de la energía eléctrica que se gasta en un hogar. Por eso es tan importante que sepas cuánto consume cada aparato que tienes en casa, y por supuesto, qué puedes hacer para que el consumo baje, desde cambiar algunos hábitos hasta plantearte la compra de un modelo nuevo. Y, en cualquier caso, cuando tengas que renovar tus electrodomésticos, es clave optar por aparatos eficientes: el ahorro energético medio en un solo electrodoméstico puede superar los 35 euros».

Es decir, más allá de la luz que gastamos para poder ver, lo que tenemos en nuestra casa, aquellos dispositivos que utilizamos más o menos, pueden hacer que nuestra factura se encarezca más de lo que nos imaginaríamos. Por lo que tocará estar pendiente de lo que tenemos por delante en estos días. Cuidado con querer desenchufarlo todo, estarás cometiendo un gran error.

Hay tres dispositivos que jamás debes desenchufar

La nevera es un electrodoméstico que no puedes desenchufar si tienes comida dentro. Si has tenido la previsión suficiente para ir comiendo todo lo que hay ella, deberás desenchufarla y quitar el hielo. Algo que puede ser peligroso, ya que el agua y la electricidad no se llevan muy bien. Para evitar determinados problemas y mantener esta nevera esencial en cualquier casa, especialmente con estas temperaturas en perfectas condiciones, puedes mantenerla enchufada. Tu consumo de la luz no se verá tan afectado como imaginas.

Los televisores OLED no deben desenchufarse. Se actualizan cuando están en reposo y no tener esta posibilidad puede afectar a su funcionamiento, por lo que debes tener en cuenta que se convertirá en un elemento que puede cambiarlo todo y que realmente acabará siendo lo que marque una diferencia importante.

El router lo podrías desconectar por la noche, pero al tener varios dispositivos de la casa conectados a él no se recomienda. Siendo uno de los elementos que es mejor mantener en funcionamiento. Si te preocupan las ondas, debes saber que en una gran ciudad puede haber millones de router funcionario, en tu mismo edificio quizás cientos de ellos siguen cada noche encendidos. Por lo que, a no ser que vivas en el campo o fuera del área de influencia de otros dispositivos de este tipo, es imposible que consigas aquello que te propones, mantenerle libre de estos elementos.

Por último, las impresoras, tampoco es bueno que las desenchufes. Tiene su lógica ya que es un elemento que debe tener la tinta siempre lista para funcionar. El hecho de desenchufarlo puede acabar con este detalle que acabará siendo el que te acompañe en este momento de tu vida. Quizás no quieras cambiar la tinta tan pronto, pero lo harás si no se conserva bien, algo que pasará al desenchufar y enchufar la impresora. Lo que te quieres ahorrar de un lado, lo pagarás por el otro.

Quizás ha llegado el momento de poner en práctica determinados elementos que acabarán ahorrándote dinero. Pero, será mejor que no lo hagas a costa de provocar un mal funcionamiento de ese aparato. Por lo que, a la larga acabarás gastando más en el reemplazo de determinadas piezas o elementos que pueden dañarse de una forma que quizás nunca hubieras imaginado, pero acabarán siendo una realidad.