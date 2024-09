Ni a golpes ni con una cuchara: el truco infalible para abrir los botes con tus propias manos

Los botes de cristal son un elemento indispensable en cualquier cocina española. Gracias a ellos podemos mantenerla ordenada y que la comida no se estropee. El problema es que cuando queremos abrirlos no siempre podemos. Por suerte, el truco más efectivo también es el más sencillo y seguro que no lo conoces.

Hasta ahora, los trucos para abrir botes de cristal siempre habían sido los mismos y, por muy fáciles que pareciesen en internet, no siempre funcionaban o eran más complicados de lo que se decía.

Por ejemplo, hay que tener cierta maña para abrir un bote de cristal apoyándote en una cuchara o en un cuchillo. Lo mismo pasa si la solución consiste en golpearlo con la encimera.

Además, este tipo de remedios caseros para desenroscar las tapas son algo peligrosos y pueden dañar el producto. El truco que ahora se ha hecho viral en redes es mucho más efectivo, puedes hacerlo independientemente de tu fuerza y no corres el riesgo de que el bote se rompa.

El sencillo truco para abrir un bote de cristal sin herramientas

Hay remedios caseros para los que necesitamos contar con algún producto específico o recurrir a la fuerza bruta. Estos no son accesibles para todo el mundo y, por eso, los mejores siempre son aquellos que hasta tu madre podría empezar a aplicar mañana.

A diferencia del truco de la cuchara o de abrir la tapa con un golpe seco, el siguiente remedio casero no necesita mucha habilidad ni aplicar fuerza excesiva.

Lo único que debes hacer es fijar el bote de cristal encima de la mesa para que no se mueva. A continuación entrelaza los dedos de tus manos formando una montañita con forma de A.

Sin soltarte los dedos presiona la palma de cada mano contra la tapa del bote y aumenta la intensidad empujando hacia arriba. En cuestión de segundos oirás ese clic tan característico que indica que lo has conseguido.

El truco lo ha hecho viral en redes sociales Marta Verona, una mujer famosa por haber ganado la sexta edición del prestigioso concurso MasterChef. Ni ella misma se podía creer que este remedio funcionase tan bien.

¿Por qué no debes golpear un bote para abrirlo?

Pese a que durante mucho tiempo se nos ha dicho que hacer palanca con un cubierto o darle un golpe seco a un bote era una buena forma para abrirlo, las consecuencias pueden ser fatales: