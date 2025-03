Hay una palabra que te ayudará a sonar seguro y poderoso, olvídate de decir creo o pienso, este verbo es el que estás buscando. La ciencia ha demostrado cómo de importantes son las palabras. Las encargadas de darnos algunos detalles que pueden cambiar para para siempre nuestra manera de pensar son las palabras. Hablarse de forma positiva es algo que debemos empezar a tener en cuenta, de tal manera que podemos empezar a tener en cuenta algunos detalles que pueden ser claves.

Los expertos advierten de que la manera en la que nos hablamos o hablamos a los demás, tiene mucho que ver con lo que acabaremos obteniendo de una vida en la que todo puede ser posible. Con ciertas novedades destacadas como los verbos o esos mantras que nos repetimos y que pueden ayudarnos a entender un poco mejor este tipo de elementos que pueden ser los que marcarán una diferencia importante. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en lo que nos está esperando, un cambio de ciclo que puede ser fundamental.

Ni pienso ni creo

La manera de hablar hace que tengamos por delante una serie de conclusiones o incluso de sentimientos que pueden ser significativos. Es momento de apostar claramente por algunos detalles que hasta la fecha quizás no hubiéremos tenido en cuenta y que la psicología se encarga de poner sobre la mesa.

Desde Innovaiacción nos dan más datos sobre estas palabras que pueden influir incluso en nuestra salud: «La forma en la que hablamos (la cantidad de palabras positivas o negativas que emitimos, nuestras quejas, nuestras alabanzas, nuestras muestras de gratitud, nuestros reproches…) afecta la percepción que los demás tienen sobre nosotros y tiene el potencial de incidir en nuestro comportamiento y nuestro estado de ánimo. ¿A quién le gusta estar cerca de un “aguafiestas”? ¿A que si no dejas de repetir lo cansado y estresado que estás acabas más agobiado y con menos ganas aún de hacer nada?Recientes estudios de campos como la neurociencia o las teorías del lenguaje positivo han demostrado que la influencia del lenguaje en nuestras vidas no acaba ahí. No sólo afecta nuestra forma de vivir, sentir o afrontar la vida sino que también afecta nuestra salud y nuestra longevidad».

Según nos explican, una charla de TED, Luis Castellanos, coautor del libro La ciencia del lenguaje positivo, explica, a través de varios estudios y experimentos, la relación entre la salud y la esperanza de vida de una persona en función de si ésta es o no positiva a la hora de expresarse.

Siguiendo con la misma explicación nos dan un ejemplo que podemos poner en práctica: «Sustituir “pero” por “y”. Cuántas veces hemos dicho frases del estilo “quiero ir a la playa o al cine o a un concierto o a una charla pero tengo que trabajar o estudiar o planchar o recoger la casa”. Y, ¿qué pasa en nuestro cerebro si en esa misma frase sustituimos el “pero” por un “y”? Quiero ir a la playa y tengo que estudiar. Cuando utilizamos la palabra “pero” estamos generando un conflicto, una contraposición, estamos dando por sentado que una cosa imposibilita la otra. Sin embargo, si utilizamos la palabra “y” nos estamos diciendo a nosotros mismos que hay dos cosas a hacer y que es posible hacerlas, solo que tenemos que encontrar la forma de hacerlas. A lo mejor ese día podemos comer en media hora en lugar de en una hora y así poder llegar a tiempo a ver la película que queremos».

Esta es la palabra para sonar seguro y poderoso

Ese creo o pienso que nos hacen pensar en un mundo interior o en una opinión concreta, pueden ser sustituidos por una palabra que realmente puede cambiarlo todo. Un simple recomiendo no indica tanta presión, sino que simplemente nos empuja a conocer directamente esta forma de ver el mundo.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que pueden ser los que marcarán esta diferencia importante. Una situación de relativa estabilidad que puede acabar siendo la que marque estos días de cambios para los que debemos estar preparados.

Es hora de dejar salir algunos detalles que acabarán siendo los que marcarán un antes y un después. Una cuestión de cambios destacados que puede acabar siendo lo que nos empuje de lleno ante una serie de elementos que acabarán siendo claves.

Este recomiendo puede hacernos sonar mucho más poderoso de lo que nos imaginaríamos, con ciertas novedades destacadas que podemos empezar a tener en cuenta y que quizás no esperaríamos. Es hora de dejar salir algunos cambios que serán fundamentales y que pueden llegar a ser esenciales.