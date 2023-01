La moda de las uñas acrílicas: los peligros que nunca te habían contado

Seguro que has oído hablar de las uñas acrílicas porque son una de las grandes tendencias en el mundo de la belleza. Si estás pensando en hacértelas, es importante que conozcas con detalle qué son y, sobre todo, los peligros que conllevan las uñas acrílicas.

Son aquellas que se realizan con un polvo acrílico, de ahí su nombre. El polvo acrílico, cuando se mezcla con un agente líquido, que recibe el nombre de monómero, se seca rápidamente. Por lo tanto, al contrario que las uñas de gel, no necesitan curado en lámpara.

¿Cuáles son los peligros de las uñas acrílicas?

Lo primero a tener en cuenta es que algunos centros de manicura utilizan productos que contienen metacrilato o hema entre sus ingredientes ya que son más económicos. El hema se utiliza en materiales dentales, lacas, tintas, y también en productos para uñas.

La razón es que genera una gran adherencia. Sin embargo, su alto contenido en sustancias químicas puede hacer que se irrite la uña, e incluso la aparición de dermatitis alérgica.

A esto hay que sumar que con las uñas acrílicas el riesgo de infección aumenta exponencialmente. Y es que, si la manicura no está hecha a la perfección y queda algo de espacio entre las uñas naturales y las acrílicas, por mínimo que sea, se pueden acumular microorganismos que den lugar a enfermedades bacterianas.

Y todavía hay más. Porque si el centro de manicura no está correctamente ventilado, es muy probable que la persona termine inhalando gases irritantes o tóxicos, poniendo en serio riesgo la salud de sus sistema respiratorio.

Riesgos para la salud

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos advierte de que, ante cualquier golpe, como las uñas de acrílico son completamente rígidas, el riesgo de sufrir onicólisis es muy alto. Eso quiere decir que se desprenderá la uña artificial y, al mismo tiempo, arrancará la natural. Sin lugar a duda, es algo muy doloroso.

El riesgo de sufrir una infección es mucho mayor con las uñas acrílicas que con las uñas naturales. Y, por último, cabe señalar que las reacciones alérgicas son otro de los riesgos más comunes. Como consecuencia, se pueden tener dedos hinchados y enrojecidos.

¿Significa esto que no deberías ponerte uñas acrílicas bajo ningún concepto? No, solo que es una decisión que no debes tomar a la ligera. Si aún así quieres usarlas, acude a un centro especializado con personal cualificado y un espacio bien ventilado.