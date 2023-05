Mira en tu monedero: así son las monedas de 1 y 2 euros que circulan en España y son falsas

Las monedas son uno de los objetos que todas las personas utilizan todos los días, más o menos según el caso ya que hay personas que prefieren recurrir a los pagos y cobros por transferencia, Bizum, tarjetas u otros métodos que eviten en contacto, especialmente tras la pandemia de Covid. Te contamos cuáles son las monedas de euro falsas que están circulando en España y que debes conocer para que no te la cuelen, ya que estarías perdiendo dinero… ¡toma nota!.

Estas son las monedas de Euro falsas que tienes que saber detectar

Las monedas de 1 y 2 euros son las que más se utilizan cuando de monedas se trata, y lo cierto es que su estética es muy similar a las de otros países que no pertenecen a la Eurozona, lo que hace que se confundan y se «cuelen» como si fueran euros cuando en realidad no lo son. El problema es que se trata de monedas de menor valor que 1-2 euros, y salvo que te guste coleccionar monedas, no te hará gracia encontrarte con alguna de estas en tu cartera: