¿Es mejor la Coca Cola Zero o la normal? La respuesta te va a dejar boquiabierto

El debate sobre qué es mejor la Coca Cola Zero o la normal está abierto en redes sociales, la respuesta de los profesionales puede dejarte con la boca abierta. Los refrescos son una opción que representa una alternativa al alcohol y al agua con gas que últimamente va cogiendo bastante fuerza.

Queremos cuidarnos al máximo, especialmente en estas fechas que miran hacia un verano en el que queremos lucir tipazo. Eso hace que el consumo de la Coca Cola Zero se dispare, aunque sin conocer las consecuencias de este cambio por la Coca Cola de toda la vida.

La mejor bebida es el agua y no la Coca Cola

La realidad es que solo hay una bebida natural que no incluye ni calorías ni elementos negativos, el agua. La podemos tomar en forma de té, aprovechando algunas propiedades de un buen té o también como café, con la cafeína de protagonista o un descafeinado, son bebidas, que sin añadir azúcar son más saludables.

La Coca Cola es una bebida con mucho azúcar. La popularidad de esta bebida que durante el siglo XX se convirtió en una de las más deseadas. Todas las casas la incorporaron en sustitución del alcohol o también como alternativa al agua en ocasiones especiales. La fórmula secreta de la Coca Cola la ha convertido en una bebida única que ha acabado siendo todo un referente.

Se ha intentado imitar este sabor, pero es imposible de conseguir. Lo que intentaron a la hora de dar una alternativa saludable es crear una Coca Cola Zero, sin las calorías que aporta la gran cantidad de azúcar de su composición. Apostamos por un cambio que creemos que es mejor, pero quizás estemos perjudicando más el cuerpo que ayudándolo.

La nutrición no es una ciencia tan exacta, sino que simplemente se basa en un estudio de los alimentos que se adaptan de distinta forma a cada persona. Es decir, no a todas las personas, les afecta de la misma forma la ingesta de un solo alimento, por lo que, es importante conocer qué nos puede suponer este ingrediente en nuestro día a día.

Quizás debamos tener en cuenta qué supone un cambio para mejor que quizás acaba siendo a peor. Esto es lo que dice un especialista sobre las diferencias entre la Coca Cola Zero o la convencional.

Es mejor tomar esta Coca Cola

La Coca Cola lleva una buena cantidad de azúcar, pero en la Coca Cola Zero se ha usado una mezcla de edulcorantes artificiales para conseguir el mismo efecto. El azúcar es perjudicial, pero no deja de ser natural, en cambio, la Zero será la que añada algunos ingredientes químicos a nuestra dieta.

Pero cuidado, no solo es una diferencia química la que afecta a los dos, sino que también puede tener algunas consecuencias inesperadas, sobre la manera en la que incide en el cuerpo. Las redes sociales han servido para sacar a relucir las ventajas de una y otra bebida, pero también los inconvenientes.

Lo que es una reducción importante de las calorías puede suponer un problema añadido para el cuerpo que debemos tener en cuenta. Los expertos se ponen de acuerdo sobre lo que supone tener a este tipo de elemento en nuestro día a día. Una opción de lo más recomendable antes de pedir un refresco u otro es saber qué le pasa a nuestro cuerpo cuando consumimos estas bebidas.

Tal como explica este profesional: “En el caso de la Zero, el refresco lleva dos edulcorantes, el aspartamo y el acesulfamo potásico. De esta manera, el refresco mantiene un sabor parecido al de la receta original. Pero las consecuencias de ingerir Coca-Cola Zero pueden ser distintas en nuestro cuerpo. Cuando bebes algo dulce, sea con azúcar o no, tu cuerpo detecta ese dulce. Entonces segrega insulina. La insulina es lo que recoge el azúcar de la sangre y lo lleva a los órganos. Cuando tomas azúcar, segrega insulina. Por lo que si te tomas una Coca-Cola normal a mitad de la tarde te da un pico de azúcar brutal y eso no es bueno. Lo que sucede con la Coca-Cola Zero es que no lleva azúcar, pero como el cuerpo detecta el sabor dulce, segrega insulina igualmente, y esto se lleva el poco azúcar que tienes en sangre induciendo una fuerte bajada de glucosa. Esto provoca dos cosas, un aumento del apetito debido a la bajada de glucosa, y el estrés del páncreas que tiene que estar produciendo insulina de manera innecesaria, este estrés del páncreas hace que las personas que consumen edulcorantes de manera habitual tengan un perímetro de cintura. mayor, y unos resultados en el test de glucosa y en enzimas hepáticas peores que los que no los consumen. Los refrescos acidifican mucho el cuerpo, hacen que tu cuerpo esté ácido. De hecho, hay una enfermedad que se llama acidosis metabólica, por la que te pueden ingresar. Obviamente por tomar una Coca-Cola no te va a pasar eso, pero te puede aumentar el riesgo”.