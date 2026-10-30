Un maquinista de Renfe lo deja claro: «Aunque mucha gente piense que los trenes van solos, nuestro papel es fundamental»

Este miércoles, España ha vuelto a vivir una jornada trágica en las vías. El choque entre un AVE y un tren de Iryo en la provincia de Toledo, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ha dejado decenas de víctimas y ha conmocionado al país. En días como este, muchas miradas se dirigen a quienes cada jornada están al frente de los trenes. Y un mensaje que un maquinista compartió en TikTok cobra un nuevo significado: el de alguien que quiere que se entienda lo que hay detrás de su trabajo.

«Aunque mucha gente piense que los trenes van solos»

En su vídeo, el maquinista lo resume en pocas palabras. «Aunque mucha gente piense que los trenes van solos, el papel del maquinista es fundamental», explica. Y enumera las tareas que tiene en sus manos cada vez que sube a la cabina: controlar la velocidad, responder a las señales de la vía y estar preparado para cualquier imprevisto, con un único objetivo, garantizar la seguridad de todos los pasajeros.

Su mensaje responde a una idea muy extendida entre los viajeros. Como los trenes modernos cuentan con sistemas automáticos de seguridad y circulan por una vía fija, mucha gente da por hecho que apenas necesitan a alguien al mando. El maquinista quiere desmontar esa creencia y reivindicar que en la cabina hay una persona pendiente de cada kilómetro, no un simple figurante.

Una responsabilidad enorme en cada trayecto

La realidad del oficio le da la razón. Un maquinista es el responsable directo de la conducción del tren y de la vida de cientos de personas en cada viaje. Debe interpretar continuamente las señales de la vía y las indicaciones que recibe en la cabina, cumplir las órdenes del centro de control que regula la circulación y adaptar la marcha a cada tramo, a las limitaciones de velocidad y a las condiciones del momento.

Todo ello exige una concentración constante durante horas. A diferencia de un conductor de autobús o de un camionero, un maquinista no puede esquivar un obstáculo: un tren de alta velocidad necesita varios kilómetros para detenerse por completo. Por eso anticiparse, conocer la línea al detalle y reaccionar en segundos ante cualquier aviso es una parte esencial de su trabajo.

Una formación exigente y muy específica

Llegar a la cabina tampoco es sencillo. Para conducir un tren en España hace falta una licencia de conducción ferroviaria, que exige superar una formación teórica y práctica y unas pruebas médicas y psicológicas. Además, los maquinistas necesitan una habilitación específica para cada tipo de tren y para cada línea por la que circulan, y deben someterse a reciclajes y revisiones periódicas a lo largo de su carrera.

Es una profesión en la que la experiencia pesa mucho. Conocer cada curva, cada pendiente y cada punto de la vía, saber cómo responde el tren en cada situación y mantener la calma ante una incidencia son habilidades que se adquieren con años de trabajo y que no se aprenden solo en los libros.

Lo duro que no se ve

Detrás de cada trayecto hay también un desgaste que el viajero no percibe. Los maquinistas trabajan a turnos, con madrugadas, noches, fines de semana y festivos, y muchas veces pasan la jornada lejos de casa. Pasan horas solos en la cabina, con la responsabilidad de que todo salga bien y sabiendo que cualquier despiste puede tener consecuencias graves.

Además, son testigos de algunos de los momentos más duros que pueden ocurrir en la vía, como los atropellos o los accidentes, situaciones que pueden dejar una huella emocional difícil de borrar. Por eso, el mensaje de este maquinista va más allá de una simple explicación de su trabajo: es una forma de recordar que en la cabina de cada tren hay una persona que vela por la seguridad de todos.

Al final, su vídeo deja una idea que hoy resuena con especial fuerza. Los trenes no van solos. Detrás de cada viaje hay profesionales que asumen una enorme responsabilidad, y cuando ocurre una tragedia como la de este miércoles, su labor y la de todos los que velan por la seguridad ferroviaria se vuelve todavía más visible.