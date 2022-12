Lo que le pasa a tu cuerpo por chupar las cabezas de las gambas

Las gambas y langostinos tienen un gran protagonismo en los menús navideños, y es que no cabe duda de que son ingredientes casi de lujo por los que merece hacer un esfuerzo económico en ocasiones especiales. ¿Eres de los que le gusta chupar las cabezas de las gambas? Te contamos cómo afecta eso a tu cuerpo.

El marisco es la gran estrella en cualquier menú navideño, productos de calidad, saludables y con sabores y texturas increíbles que suponen toda una experiencia, ya que además se puede preparar de múltiples maneras. Gambas, langostinos o cigalas son de los favoritos, muy valorados tanto por su sabor como por su alto valor nutricional.

¿Se deben chupar las cabezas de las gambas?

Gambas, langostinos o cigalas llegan a tu plato, les separas la cabeza y pelas el cuerpo para comértelas… y muchas personas también chupan las cabezas para disfrutar de todo su juguito interior. Algunas personas dicen que no es recomendable, que incluso puede ser perjudicial, pero desde la Asociación de Organizaciones de Productores Pesqueros dejan claro que no pasa nada por hacerlo de forma ocasional:

Chupar las cabezas de las gambas es completamente seguro si no se hace un consumo excesivo.

También lo dejan claro los nutricionistas, que dice que «Si chupamos las cabezas de las gambas y los langostinos en fechas señaladas, por ejemplo, cinco gambas en dos días, no nos va a producir efectos adversos en la salud».

Hace unos años, concretamente en 2011, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria recomendaba limitar en la medida de lo posible el consumo de la carne oscura de los crustáceos, que está localizada en la cabeza, para así reducir la exposición al cadmio. Si el consumo es habitual, esa exposición puede convertirse en un serio problema.

Ingerir cadmio en grandes cantidades sería tóxico para el riñón, ya que se acumularía en esa zona y en el hígado, pudiendo causar disfunción renal, desmineralización de los huesos, fallos renales y, a largo plazo, cáncer. De todas formas, es importante dejar claro que para llegar a este nivel de exposición tendrías que ingerir grandes cantidades de cadmio con frecuencia, por lo que no pasa nada si en la época navideña le chupas la cabeza a unas cuantas gambas.

Si eres de los que va recopilando las cabezas de los langostinos y de las gambas en las reuniones familiares para chuparlas todas, no es necesario que dejes de hacerlo pero quizás no deberías pasar de 4-5 por día, para no entrar en riesgos innecesarios que puedan perjudicar tu salud a largo plazo.