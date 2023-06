Llega el cambio que todos esperábamos: no te volverá a pasar esto tan molesto

En unos días llega el cambio que todos esperábamos acabando por completo con unas rutinas de lo más molestas. Estar descansando en casa y recibir una llamada de algún operador de telefonía o propaganda no deseada que llega sin avisar. Esta vulneración de la intimidad estará prohibida por ley dentro de unos días. Es uno de los cambios normativos que más estamos esperando y deseando que llegue con fuerza. No te volverá a pasar esto jamás dentro de unos días serán historia las llamadas sin consentimiento.

No te volverá a pasar esto tan molesto: llega el cambio que todos esperábamos

La ley General de Telecomunicaciones en España entrará en vigor el 30 de junio. Es quizás el cambio más esperado que todos queremos descubrir o ver cómo se pone en práctica. Son unos días en los que las interrupciones al final del día molestan más que nunca en pleno verano y con la siesta de por medio.

Pero estas llamadas a deshoras ya tienen las horas contadas, tal y como dice el artículo 60 de esta ley: “Con el fin de proteger en mayor medida los intereses legítimos de los consumidores y usuarios, queda prohibida la realización, por parte de los operadores, de llamadas telefónicas no solicitadas por el consumidor y/o usuario con el objetivo o efecto de promocionar o vender bienes o servicios. No será de aplicación la restricción anterior siempre y cuando exista un consentimiento previo del propio consumidor y/o usuario para recibir comunicaciones comerciales que habilite al propio».

Todas las empresas que quieran usar esas bases de datos con nombres de posibles clientes necesitarán que antes autoricen sus llamadas. Con lo cual, podrán acabar con esas molestias que no han parado de llegar hasta la fecha. Para recibir esas llamadas se debe estar inscrito a la lista Robinson.

Te puedes dar de baja de esta lista si aún no lo has hecho o esperar al día de junio en el que estarán prohibidas. Será un paso importante a la hora de mantener la privacidad de todos aquellos que están en esa lista y que realmente no quieren dar ese cambio de compañía que no han pedido o esa información que no necesitan.

Los días de estas molestas llamadas por suerte ya están a punto de desaparecer, este mes de junio se acabarán para siempre en España.