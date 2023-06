Ten cuidado: ¿Qué está pasando con las llamadas que tienen un prefijo 44?

Recibir una llamada con el prefijo 44 es más habitual de lo que parece, en los últimos tiempos han proliferado y se han convertido en un serio problema. La realidad es que debemos conocer bien este prefijo, o cualquier otro número extraño. Estar alerta ante cualquier anomalía en las llamadas nos puede ahorrar más de un susto a la hora de evitar determinadas estafas. Si has recibido una llamada con el prefijo 44 es por este motivo, a partir de ahora ya puedes empezar a estar en alerta si te vuelven a llamar.

Esto es lo que está pasando con las llamadas que tienen un prefijo 44

El hecho de que recibamos una llamada con el prefijo 44 quizás sea por un motivo poderoso o se trate de una estafa. La realidad es que, en nuestro país, los números empiezan por 6, 7 o 9, dependiendo si es un fijo o un móvil. Toman el número de la provincia o sin ella si se trata de un teléfono móvil.

En el caso de llamar a un número extranjero nuestro prefijo es el 34 será el que aparecerá en la pantalla del teléfono de la persona que reciba la llamada. Es importante estar alerta de determinadas llamadas, pueden acabar siendo estafas que debemos conocer antes de que se produzcan para evitarnos más de un susto.

Últimamente ha habido muchas llamadas de un prefijo 44 y eso no es casual. Este prefijo corresponde a Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte y también a lugares como Guernsey, Isla de Man, Jersey y otros territorios británicos. En definitiva, es un perfil británico por lo que nos debe extrañar, si nadie que conozcamos muy de cerca viva allí nos llame.

Yoigo es una de las compañías que ha alertado a sus clientes lanzando una advertencia en sus redes sociales. Ha respondido a una de las dudas más recurrentes que les han trasladado sus clientes al recibir estas llamadas con un prefijo que no se correspondía a ningún número español.

Esto es lo que dice esta compañía: «Generalmente se recomienda tener un cuidado especial cuando se recibe una llamada con este prefijo. Aunque se conozca la ubicación, si no se espera ninguna llamada de esos países o la persona no tiene ningún familiar o allegado viviendo en Gran Bretaña o Irlanda del Norte, lo mejor es que piense antes de descolgar el teléfono. El motivo es que el 0044 ha estado vinculado a algunas llamadas que escondían una estafa, y aunque esto no tiene por qué ser así, siempre es recomendable tomar precauciones»