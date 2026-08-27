Para limpiar el tambor de la lavadora, las expertas en limpieza recomiendan mezclar limón con pasta de dientes: «Mano de santo»

La lavadora es uno de los electrodomésticos que más se utilizan en casa, pero no siempre recibe la limpieza que necesita. Con el uso pueden quedar restos de detergente, suciedad, cal y humedad en diferentes partes de la máquina, algo que también puede favorecer la aparición de malos olores. Y aunque existen productos específicos para limpiarla, algunos remedios caseros siguen ganando popularidad en las redes sociales. Uno de ellos lo comparte Tamara Ramos, experta en limpieza y creadora de la cuenta @ideashome4 explicando en uno de sus vídeos cómo aplica limón y pasta de dientes para la limpieza del tambor.

«Lo combino con un poquito de pasta dental. La acción del limón ayuda a limpiar y a refrescar, mientras que la pasta aporta una limpieza más profunda gracias a sus agentes abrasivos», explica Ramos. Una combinación que la experta califica como «mano de santo» para limpiar el tambor de la lavadora y confirma la eficacia del limón para la limpieza no sólo del tambor de la lavadora, sino también de otras superficies y rincones de la casa.

Las expertas en limpieza recomiendan mezclar limón con pasta de dientes para limpiar el tambor de la lavadora

Puede parecer una combinación extraña, pero los dos productos tienen características que explican su uso para determinadas tareas de limpieza. El limón contiene ácido cítrico, mientras que muchas pastas dentales incorporan sustancias ligeramente abrasivas pensadas para ayudar a retirar residuos mediante el cepillado. En el caso de la lavadora, el limón puede contribuir a desprender algunos restos de cal y suciedad y, además, deja un olor fresco. La pasta de dientes, por su parte, aporta esa acción mecánica de limpieza que menciona Ramos.

Eso no significa que debamos abusar de esta mezcla ni utilizarla como sustituto de las recomendaciones de mantenimiento indicadas por el fabricante de la lavadora. Tampoco todas las pastas dentales tienen la misma composición. Ante cualquier duda, especialmente en componentes delicados, lo recomendable es consultar las instrucciones del electrodoméstico. Y hay algo todavía más importante: nunca debemos mezclar productos de limpieza sin saber previamente si son compatibles.

Cómo usar el truco del limón y la pasta de dientes en la lavadora

Tal y como se puede ver en el vídeo que ha publicado la experta en limpieza, basta con cortar un limón por la mitad, echar algo de pasta de dientes encima y colocar el limón dentro de la lavadora vacía, haciendo un programa corto, o podemos sencillamente hacer un aclarado. De este modo podemos limpiar bien el interior del tambor, dejando además un buen olor.

El limón también sirve para recuperar las tablas de madera

La lavadora no es el único lugar en el que Ramos utiliza limón. Otro de sus trucos está pensado para las tablas de cortar de madera, que pueden retener olores y restos de alimentos con el uso. En este caso, la experta propone una combinación diferente. «Te recomiendo que eches sal por encima y frotes con medio limón. La sal arrastra la suciedad y el limón ayuda a eliminar los malos olores dejando la tabla impecable», explica.

La sal actúa aquí como elemento abrasivo durante el frotado, mientras que el limón ayuda con algunos residuos y olores. Es un procedimiento sencillo para una limpieza puntual, aunque después conviene retirar bien los restos y dejar secar correctamente la tabla. También hay que recordar que una tabla deteriorada, con grietas profundas o zonas difíciles de limpiar, puede necesitar algo más que un remedio casero. Mantener estos utensilios limpios y secos después de cada uso sigue siendo fundamental.

El truco del limón para limpiar el microondas

El tercero de los usos favoritos de la experta tiene como protagonista al microondas, otro electrodoméstico donde las salpicaduras y los restos de comida pueden acumularse rápidamente. Esta vez el truco aprovecha tanto el limón como el vapor. Ramos recomienda colocar en un recipiente apto para microondas agua con tres rodajas de limón, exprimir también su zumo y calentarlo durante unos tres minutos a potencia media. «El vapor del agua con el limón ayuda a ablandar la suciedad y la grasa, haciendo que después sólo tengas que pasar un paño», señala la experta.

Una vez que la suciedad se ha ablandado, resulta mucho más fácil retirarla con un paño. El limón aporta además su característico aroma, algo especialmente útil cuando en el interior han quedado olores de los alimentos calentados anteriormente.

El limón tampoco sirve para limpiar cualquier superficie

Que el limón sea un producto natural y que lo tengamos habitualmente en la cocina no significa que pueda aplicarse sin precauciones en toda la casa. Su ácido cítrico puede resultar útil para determinadas tareas, pero esa misma acidez puede perjudicar materiales sensibles. Conviene evitar su aplicación sobre mármol y otras piedras naturales susceptibles a los ácidos, ya que podría alterar su acabado. Tampoco hay que caer en la tentación de mezclarlo indiscriminadamente con otros productos pensando que así limpia mejor. Especialmente importante es no combinar sustancias ácidas como el limón con lejía, ya que pueden producirse vapores peligrosos.