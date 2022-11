Letra y significado del himno de Japón

Japón es un país de Asia Oriental situado en el océano Pacífico. Se compone de un total de 6.852 islas y tiene una población de 127 millones de habitantes. Su origen se remonta al año 30000 a.C, y en la actualidad es una de las grandes potencias mundiales. Es la tercera economía más grande a nivel global, solo por detrás de Estados Unidos y China, en términos de PIB nominal. El himno de Japón es uno de los más cortos del mundo, y también uno de los más antiguos.

Himno de Japón

Bautizo con el nombre de Kimigayo («El reino de Su Majestad Imperial»), la letra se basa en un poema waka que fue escrito durante el periodo Heian. La canción fue compuesta a finales de la era Meiji del Imperio de Japón.

La canción actual fue seleccionada en el año 1880, aunque no fue reconocida como himno de manera oficial hasta 1999, con la promulgación de la Ley Concerniente a la Bandera Nacional y al Himno.

Cuando finalizó la II Guerra Mundial, las fuerzas aliadas que ocuparon Japón restringieron el uso tanto de la bandera como del himno nacional. Tras la ocupación, siguió utilizándose, y en la actualidad, es obligatorio que todos los presentes canten el himno en multitud de eventos: graduación en las escuelas, práctica del sumo, ceremonias de premios…

En Japón, el emperador simboliza el Estado, y a su vez el Estado está formado por el pueblo japonés. Por lo tanto, el himno nacional representa la prosperidad y la paz del país.

Letra en japonés

君が代は

千代に

八千代に

さざれ石の

いわおとなりて

こけのむすまで

Kimi ga yo wa

Chiyo ni

Yachiyo ni

Sazare ishi no

Iwao to narite

Koke no musu made

Letra en español

Que su reinado, señor,

dure mil generaciones,

ocho mil generaciones,

hasta que las piedras

se hagan rocas

y de ellas brote el musgo.

Datos curiosos

Japón es el país con la esperanza de vida más alta del mundo, y su población es la más envejecida. Si la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad mantienen la tendencia actual, en 2050 la población del país será de 95 millones de habitantes.

Cabe señalar que la estación de Shinjuku, en Tokio, es la más transitadas de todo el mundo. Alrededor de cuatro millones de pasajeros viajan a través de sus 200 líneas a diario. Y, or último, cabe señalar que el sumo es el deporte nacional, el cual tiene una tradición de casi 2.000 años.