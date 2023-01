¿Es legal compartir las contraseñas de Netflix en España?

Netflix es la plataforma de streaming líder a nivel mundial, sin duda la que cambió la forma en la que consumimos las series y películas, una innovación que muchos siguieron y hoy en día son muchas las que se pueden elegir, como Amazon Prime Video, HBO MAX, Disney +, Apple TV y más. Muchas personas se preguntan si es legal compartir la contraseña de Netflix, ya que es genial poder compartir la cuenta con otras personas y así pagar menos… algo contra lo que quiere luchar la compañía.

Las plataformas de streaming son hoy en día imprescindibles para ver series y películas, para entretenerse, y es que pocas personas quedan ya que realmente se sientan a ver una serie que se emite por televisión, la comodidad de verlo a la hora que quieras y, en muchos casos, la temporada completa, sin duda es todo un puntazo.

¿Compartir la contraseña de Netflix es legal?

El sistema es claro, compartes tus datos de Netflix con un par de colegas, os creáis cada uno un perfil y pagáis entre todos, por lo que sale mucho más barato. Lo cierto es que algo que parece tan simple puede tener algunas complicaciones legales, al menos para la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido, por lo que hay que ver si ocurre lo mismo en España y te puedes meter en un lío por compartir tu cuenta de Netflix.

En Reino Unido es claramente una práctica ilegal, tanto que esta acción se trataría por la vía penal como si fuera un caso de fraude o infracción secundaria de derechos de autor, ya que realmente estás «pirateando» un contenido por el que no has pagado, o al menos no la cuota establecida para que cada usuario la pague. La Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido deja también claro que es el propio servicio de streaming el que tiene que tomar medidas al respecto si detecta que se está compartiendo una cuenta.

Se trata, además, de una práctica ilegal en Reino Unido, como ha explicado recientemente la Oficina de Propiedad Intelectual de este país. Según señaló la Oficina, por la vía penal, esta acción se trataría como un caso de «fraude o infracción secundaria de derechos de autor», ya que da acceso a otras personas a obras protegidas sin que paguen por ello. De momento, en España no es ilegal, y no parece que vaya a serlo a no ser que sea Netflix quien ponga fin a esa práctica.

Esto de compartir las cuentas es un verdadero problema para Netflix, que quiere luchar contra ello obligando a marcar la ubicación para que las personas que utilicen la misma cuenta tengan que residir en el mismo domicilio, que es algo que ya sucede con plataformas con Spotify, donde para utilizar la cuenta Premium Familiar es imprescindible que los miembros que quieran cuenta muestren su ubicación para demostrar que viven allí.

Según The Wall Street Journal, Netflix se está planteando empezar a cobrar las cuentas compartidas en Estados Unidos, una decisión que claramente no va a gustar a los usuarios, a pesar de que no se han dado detalles aún de si se cobraría una cuota completa igualmente o se ofrecería algún tipo de descuento por ser la misma cuenta.